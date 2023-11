Parlando di offerte per il Black Friday che interessano componenti e periferiche per PC, oggi vi vogliamo segnalare un prodotto molto interessante, soprattutto se state per assemblare una nuova build e siete alla ricerca di un case compatto, bello e soprattutto funzionale. Si tratta dell’ASUS Prime AP201, un MicroATX che avevamo provato lo scorso autunno e che ci aveva colpito positivamente in quanto riesce a coniugare tutti e tre gli elementi di cui parlavano sopra. La promozione attiva per il Black Friday è molto buona in quanto lo sconto sul prezzo di listino è del 25%, rendendolo ancora più appetibile.

ASUS Prime AP201: un case completo a un ottimo prezzo per il Black Friday

Precisiamo subito che la variante attualmente in promozione su Amazon è quella in colorazione nera e non bianca, (probabilmente più gradevole esteticamente) ma a nostro avviso non è una specifica che pregiudica l’offerta, comunque ottima viste le caratteristiche che offre questo case ASUS. Come anticipato sopra, il Prime AP201 è un case MicroATX che si fa notare per il design compatto ma realizzato per garantire all’utente di installare hardware ad alto profilo qualora il vostro obiettivo sia un PC di fascia top.

Le linee sono molto gradevoli con pannelli laterali e frontale caratterizzati da fitte griglie che favoriscono il circolo dell’aria per ottimizzare le temperature di CPU e GPU. Nonostante misuri solo

205 x 350 x 460 mm, Prime AP201 permette l’installazione di alimentatori ATX standard (che non è poco) oltre ad avere spazio a sufficienza per dissipatori AiO a liquido da 360 millimetri. Curato anche sotto l’aspetto del cable management, la proposta ASUS si distingue poi per l’approccio tool-free e la presenza di una porta ISB-C 3.2 Gen 2 che consente agli utenti di usufruire di velocità di trasferimento fino a 10 Gbps. Insomma un case a nostro avviso molto riuscito che può trovare impiego sia nell’ambito del gaming che della creazione di contenuti e produttività. Nessun problema anche quando parliamo di schede grafiche di fascia alta in quanto supporta schede sono a 33,8 centimetri.

