Apple ha annunciato il servizio di SOS via satellite un anno fa per tutti i modelli iPhone 14 negli Stati Uniti e in Canada. Il servizio consente agli utenti di inviare messaggi ai servizi di emergenza anche in assenza di copertura cellulare e Wi-Fi e ora è disponibile anche sulla gamma iPhone 15 in 16 paesi, inclusa l’Italia.

Apple ha lanciato Emergency SOS via Satellite gratuitamente per i primi due anni, ma ora la società ha annunciato che ha aggiunto un ulteriore anno gratis.

Il servizio SOS satellitare di Apple è gratis per altri due anni

Nel comunicato la società ha affermato che l’SOS di emergenza via satellite ha contribuito a salvare vite umane in tutto il mondo, ad esempio un automobilista precipitato da un dirupo a Los Angeles e alcuni escursionisti dispersi sugli Appennini in Italia.

Kaiann Drance, vicepresidente Apple per il marketing mondiale dei prodotti iPhone, dichiara che “la società è davvero felice che gli utenti di iPhone 14 e iPhone 15 possano usufruire gratuitamente di questo servizio rivoluzionario per altri due anni”.

L’anno scorso Apple aveva annunciato che stava investendo 450 milioni di dollari attingendo al suo Advanced Manufacturing Fund per lo sviluppo di infrastrutture critiche a supporto dell’SOS di emergenza via satellite. La maggior parte dei finanziamenti erano destinati a Globalstar, partner satellitare del colosso di Cupertino.

