Il nuovo coupon degli edays (di cui abbiamo già avuto modo di parlare per quanto riguarda i prodotti Android) consente di risparmiare il 15% su tantissimi prodotti tech: risulta utilizzabile fino a un massimo di due volte per utente e può essere sfruttato anche per l’acquisto di iPhone di ultima generazione (e non solo). Vediamo come approfittare del coupon per portarsi a casa iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14 e altri modelli della mela in sconto.

Le offerte Apple da sfruttare con il nuovo coupon edays

Il coupon degli edays di eBay è disponibile fino alle 23:59 del 19 novembre 2023, e anticipa in qualche modo le offerte del Black Friday che arriveranno successivamente. Il nostro consiglio è comunque quello di non fare l’errore di attendere troppo: se trovate il prezzo che fa per voi, approfittatene subito perché non è detto che nelle prossime settimane ci saranno prezzi migliori.

Potete utilizzare il coupon NOVEDAYS per un massimo di due volte, con una spesa minima di 20 euro: lo sconto offerto è del 15% fino a un massimo totale di 150 euro (75 euro per ciascun utilizzo, quindi), ma solo sui prodotti inclusi nelle categorie dei venditori presenti nell’apposita pagina. Per sfruttarlo non dovete fare altro che aggiungere uno o più prodotti compatibili al carrello, digitare NOVEDAYS nel campo dedicato ai codici promozionali e procedere al pagamento usando PayPal, carta di credito o di debito.

Il coupon è utilizzabile anche sui prodotti Apple, quindi abbiamo scelto per voi alcuni iPhone perfetti per sfruttare l’extra ribasso del 15%. Vi segnaliamo (i prezzi sono già ribassati):

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare il coupon eBay. Se volete scoprire tutte le offerte e i prodotti aderenti all’iniziativa potete seguire il link qui in basso. Per rimanere aggiornati sulle migliori proposte del momento, con il Black Friday e il Cyber Monday sullo sfondo, potete seguirci anche attraverso il nostro canale Prezzi.tech, accessibile sia su Telegram sia su WhatsApp.

Tutte le offerte con coupon

Potrebbe interessarti: Recensione iPhone 15: poche scelte discutibili, tante cose buone