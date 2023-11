Non è il periodo migliore per fare immersioni o attività subacquee e in acque libere, almeno in Italia, ma oggi Garmin ha presentato sul mercato italiano e internazionale un nuovo sportwatch dedicato agli sport acquatici, soprattutto alle immersioni. Lo si intuisce già dal nome, Garmin Descent Mk3, ma soprattutto dalle funzioni integrate, pensate apposta per supportare gli appassionati di attività subacquee.

È un dispositivo particolare, piuttosto costoso e realizzato con materiali di qualità, che arriva assieme a un’edizione speciale di una vecchia conoscenza del settore, Garmin Descent G1 Solar – Ocean Edition, dispositivi di cui trovate le informazioni chiave, le funzioni, i prezzi e altri dettagli nei paragrafi che seguono.

Caratteristiche, funzioni e design di Garmin Descent Mk3

Specifiche tecniche

Garmin Descent Mk3 è uno sportwatch disponibile in due varianti: la più economica, con cassa da 43 mm, ha la ghiera e il fondello in acciaio inossidabile, la Mk3i, più costosa e disponibile sia con cassa da 43 che da 51 mm, ha una ghiera in titanio rivestito in carbonio diamantato e un coperchio posteriore in titanio.

Ne conseguono dunque dimensioni diverse anche per gli schermi, da 1,2″ per i modelli più piccoli e da 1,4″ per il più grande, in entrambi i casi degli AMOLED protetti con lenti in cristallo zaffiro con risoluzione 390 x 390 pixel e 454 x 454 pixel, rispettivamente.

La dotazione di sensori è completa, c’è tutto quello che ci si aspetterebbe di trovare su uno sportwatch di fascia alta del genere: altimetro barometrico, accelerometro, giroscopio, bussola, termometro, sensore di profondità, sensore della luce ambientale, oltre a cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen4 (non il più recente presente ad esempio su Venu 3, Epix Pro (Gen 2) o Fenix 7 Pro) e ai sistemi di localizzazione satellitare GPS multibanda, GLONASS e Galileo.

Per il resto, Garmin Descent Mk3 integra 32 GB di spazio d’archiviazione, supporta la connettività Bluetooth, ANT+, Wi-Fi e tecnologia sonar SubWave, una torcia a LED (solo per la versione con cassa da 51 mm) ed è resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 200 metri.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, questi sono i dati dichiarati da Garmin, tuttavia non meglio contestualizzati:

modelli da 43 mm:

Smartwatch: fino a 10 giorni (4 con always on attivo)

Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 12 giorni

Solo GPS: fino a 28 ore (22 ore sempre acceso)

Tutti i sistemi satellitari: fino a 20 ore (16 ore always on)

Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 17 ore (14 ore sempre acceso)

Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 6 ore

Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 44 ore; GPS Expedition: fino a 10 giorni

Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 44 ore; GPS Expedition: fino a 10 giorni Modalità di immersione: fino a 30 ore

versione da 51 mm:

Smartwatch: fino a 25 giorni (10 con schermo sempre attivo)

Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 31 giorni

Solo GPS: fino a 76 ore (56 ore sempre acceso)

Tutti i sistemi satellitari: fino a 55 ore (43 ore con schermo sempre attivo)

Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 48 ore (38 ore sempre acceso)

Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 17 ore

Durata massima della batteria in modalità GPS fino a 118 ore, fino a 24 giorni in modalità GPS Expedition

Modalità di immersione: fino a 66 ore (Modalità Immersione con integrazione dell’aria: fino a 40 ore)

Funzioni software

Come anticipato, sono molte le funzioni di Garmin Descent Mk3 pensate per le immersioni e le attività in acqua. Grazie alla connettività sonar SubWave integrata, è ad esempio possibile usare Diver Assistance, una funzione che, da immersi, consente di richiedere assistenza direttamente dall’orologio, inviando messaggi preimpostati al trasmettitore Descent T2 (acquistabile separatamente o in bundle) fino a una distanza di 30 metri. Si tratta di una funzionalità di sicurezza che permette di avere maggiore consapevolezza della posizione dei propri compagni di immersione che arriverà tramite un aggiornamento software in arrivo a breve, sottolinea Garmin. Da segnalare la possibilità di monitorare anche la pressione delle bombole (con trasmettitore Descent T2) e la profondità di un massimo di 8 sub in un raggio di 10 metri grazie alla tecnologia sonar SubWave integrata.

Sono sei i profili di immersione integrati in Descent Mk3, dal gas singolo e multiplo (con nitrox e trimix inclusi), apnea, pesca in apnea, profondimetro e il supporto al sistema rebreather a circuito chiuso. Per orientarsi sia in acqua che in superficie ci sono il GPS di superficie per tracciare i punti di entrata in acqua e di uscita in superficie oltre alle mappe DiveView integrate, con linee batimetriche (specifiche per la misura della profondità) e più di 4.000 spot di immersione in tutto il mondo.

E per quanto riguarda invece la revisione dei dati e l’analisi, ci sono l’app Garmin Dive per tenere traccia delle attività e di appunti vari, e la Dive Readiness, un’altra novità di Descent Mk3 che fornisce delle indicazioni relative alla propria preparazione alle attività di immersione sulla base di diversi fattori quali il sonno, lo stress, l’esercizio fisico, e il jet lag; qualcosa di simile alla Training Readiness presente su altri sportwatch di Garmin, per intenderci.

Oltre alle funzioni dedicate alle attività subacquee, Garmin Descent Mk3 integra molte altre funzioni per monitorare la salute e per registrare le attività sportive. Ci sono infatti tante app per lo sport integrate e analizzabili con vari dati approfonditi utili per allenarsi con criterio e per evitare di farsi male, funzioni di monitoraggio dei principali parametri vitali (sonno, frequenza cardiaca, stress, eccetera), ma anche alcune funzioni di navigazione, grazie alle mappe topografiche integrate e alle SkiView con varie informazioni sugli impianti sciistici di tutto il mondo.

Come per tutti gli sportwatch veri e propri, è meno completa l’area smart, nonostante Garmin Descent Mk3 offra alcune funzioni utili, fra cui la possibilità di effettuare pagamenti contactless dal polso con Garmin Pay, di vedere le notifiche dello smartphone (quando è connesso a dispositivi Android è possibile anche rispondere e visualizzare le immagini dei messaggi ricevuti) o di scaricare brani e playlist dai servizi di streaming per ascoltarli senza portarsi dietro il telefono.

Immagini

Garmin Descent G1 Solar – Ocean Edition in breve

Trattandosi di un’edizione speciale di uno sportwatch ufficializzato lo scorso marzo 2022, ne parliamo brevemente. Garmin Descent G1 Solar – Ocean Edition è uno sportwatch che si distingue dagli altri perché realizzato con componenti plastici riciclati destinati a finire nell’oceano, specifica il produttore, materiali usati per la cassa e la lunetta.

Integra un display monocromatico da 0,9″ protetto da una lente in vetro zaffiro e da una cassa robusta e resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri. Sono in comune con gli altri due sportwatch della famiglia di cui fa parte le funzioni e le particolarità, compresa la carica solare Power Sapphire che gli permette di durare fino a 25 ore in modalità immersione, fino a 124 giorni in modalità smartwatch e fino a 39 ore con GPS attivo (per maggiori informazioni al riguardo rimandiamo al sito ufficiale, dove tali dati sono in parte contestualizzati).

Prezzi e disponibilità di Garmin Descent Mk3 e di Descent G1 Solar – Ocean Edition

Garmin Descent Mk3 è stato presentato in Italia oggi ed è disponibile in quattro versioni/bundle:

in acciaio inossidabile con cassa da 43 mm costa 1.249,99 euro ;

; Mk3i da 43 mm costa 1.449,99 euro in versione Bronze PVD titanium con cinturino in silicon French grey o in Titanio DLC carbon grey con cinturino di silicone nero;

in versione Bronze PVD titanium con cinturino in silicon French grey o in Titanio DLC carbon grey con cinturino di silicone nero; Mk3i da 51 mm costa 1.649,99 euro (Carbon grey con cinturino in silicone nero) e 1.849 euro (Titanium DLC Carbon grey con bracciale Titanium DLC);

(Carbon grey con cinturino in silicone nero) e (Titanium DLC Carbon grey con bracciale Titanium DLC); Mk3i con trasmettitore Descent T2 costa 2.149,98 euro (Carbon grey con cinturino in silicone nero) o 2.349,98 euro (Titanium DLC Carbon grey con bracciale Titanium DLC).

Si può acquistare sul sito web di Garmin, ma dovrebbe arrivare a breve anche su Amazon e altri rivenditori terzi.

Decisamente più economico Garmin Descent G1 Solar – Ocean Edition, sportwatch che costa 649,99 euro e, come il suddetto, è acquistabile sul sito di Garmin e, prossimamente, anche su Amazon e presso altri rivenditori.

