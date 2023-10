Alcuni anni fa il CEO di Tesla Elon Musk affermò che i proprietari del Cybertruck sarebbero stati in grado di rivestire il pick-up elettrico con qualsiasi colore o motivo.

In passato Tesla ha mostrato alcuni modelli mimetici disponibili in alcuni colori e successivamente la Casa ha rivestito il Cybertruck con pellicole che facevano il verso ai pickup rivali, come l’F-150 della Ford e la Toyota Tundra.

Ora un nuovo rivestimento è stato individuato in Messico. Ecco come si presenta il pick-up elettrico di Elon Musk in versione graffiti.

Tesla Cybertruck immortalato in una versione “graffiti”

Alcune foto condivise su Facebook mostrano un paio di Cybertruck immortalati in Messico con un rivestimento inedito in stile graffiti, che tuttavia non ammorbidisce più di tanto l’aspetto da blindato del veicolo.

Sono trascorsi all’incirca quattro anni dall’evento di presentazione dell’ormai iconico Tesla Cybertruck, ma finalmente il costruttore di auto elettriche sembra arrivato a buon punto.

Secondo le ultime indiscrezioni Tesla Cybertruck sarebbe quasi pronto, inoltre Elon Musk ha annunciato che ci sarà anche una versione Performance.

Tesla sta promuovendo il Cybertruck anche nei McDonald’s in Cina, offrendo un cucchiaio e una confezione a tema Cybertruck per il McFlurry.

