Ci siamo quasi, almeno a giudicare da quanto dichiarato nelle scorse ore dall’azienda di Elon Musk sul social di Elon Musk. Ieri, 18 ottobre 2023, l’account ufficiale di Tesla ha infatti pubblicato su X un post in cui, oltre ai risultati finanziari della casa automobilistica e ad alcune altre informazioni, annuncia che le prime consegne del Tesla Cybertruck sono previste per la fine del mese prossimo.

Tesla Cybertruck e dintorni: fra problemi di produzione e di ricavi

Sembra sia la volta buona per vedere il Tesla Cybertruck su strada, il pick-up elettrico presentato il 21 novembre del 2019 in California (evento rimasto celebre soprattutto per la figuraccia della rottura del vetro), intravisto finora qua e là sul web.

Si tratta di un veicolo a 6 posti molto particolare, di grandi dimensioni (sfiora i 6 metri di lunghezza e i 2 di altezza, superandoli in larghezza) che dovrebbe arrivare in tre varianti: la economica con motore singolo, trazione posteriore e autonomia superiore ai 400 km, l’intermedia Dual Motor AWD più prestante sia in termini di velocità che di autonomia, e la Tri Motor, una sorta di versione Plaid che, oltre a essere particolarmente potente dovrebbe garantire anche prestazioni elevatissime in termini di autonomia: si parla di oltre 800 km e della capacità di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, valori superlativi considerando la mole.

Lo sviluppo di Tesla Cybertruck, a giudicare dai ritardi accumulati in questi quattro anni che ci separano dalla presentazione del concept, pare tuttavia non essere stato particolarmente felice, soprattutto per quanto riguarda le spese necessarie e le stime che ne sono conseguite e ancora ne derivano: un veicolo che non sarà redditizio ancora per un bel po’, non prima del 2025 secondo quanto emerso dall’incontro con gli azionisti. Ma l’azienda sembra ormai pronta alla commercializzazione effettiva, considerando quanto anticipato: la consegna delle prime unità a partire dal 30 novembre.

Dai documenti condivisi con gli azionisti, fra le altre cose, emerge inoltre un dato che confermerebbe tale versione, cioè che la capacità produttiva della fabbrica texana di Austin dove il Cybertruck viene prodotto, sarebbe già a circa 125.000 unità realizzate all’anno, la metà dell’obiettivo dichiarato da Elon Musk per il 2025 in occasione della conferenza sugli utili tenuta ieri.

Q3 Shareholder Update → https://t.co/sXBSeLibSL

Highlights Cybertruck production remains on track for later this year, with first deliveries scheduled for November 30th at Giga Texas. Production of our higher density 4680 cell is progressing as planned & we continue building… pic.twitter.com/FqpseLujaA — Tesla (@Tesla) October 18, 2023

Ma i ricavi e gli utili sono sotto le previsioni, dati che fotografano una situazione complicata per l’azienda, dipesa anche dal Cybertruck, prodotto che necessiterà “di un lavoro immenso per raggiungere la produzione nei volumi previsti e per avere un cash flow positivo (flusso di cassa, cioè l’ammontare di liquidità accumulata in un determinato periodo di tempo, ndr) a un prezzo che le persone possono permettersi” ha detto Musk ieri.

Maggiori informazioni sul documento in questione relativo agli utili di Tesla relativi al terzo trimestre del 2023, sono reperibili qui.

