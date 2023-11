Ad anticipare il Black Friday 2023, da qualche anno a questa parte, c’è il Singles’ Day, una festa cinese diventata una ricorrenza per lo shopping online, promossa già da Huawei, da Acer e, ora, anche da Comet.

Nelle scorse ore, la nota catena ha lanciato infatti le offerte del Singles’ Day parte di una promozione a tempo limitato in vigore fino alle ore 23:59 di domani, 11 novembre 2023, la Giornata dei single in questione. I prodotti interessati sono diversi, gli sconti in alcuni casi piuttosto cospicui; ma seguiteci per tutti i dettagli.

Le offerte del Singles’ Day 2023 di Comet

Manca ormai pochissimo al Black Friday 2023, venerdì nero che quest’anno cade il 24 novembre, evento particolarmente rilevante per lo shopping online che, come sempre, viene seguito (dal Cyber Monday del lunedì seguente) ma anche anticipato da una lunga serie di offerte che si moltiplicano già a partire da inizio novembre.

Fra queste c’è ad esempio il Singles’ Day, altra occasione sfruttata da diversi venditori e aziende per proporre in sconto i prodotti, di elettronica di consumo e non solo. Comet è una di queste, catena commerciale che ha lanciato dal pomeriggio di oggi, 10 novembre, una serie di sconti a tempo limitato e validi solo online, disponibili fino alle ore 23:59 di domani, 11 novembre. Per questo motivo, abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più interessanti che potete trovare in offerta fra notebook, PC desktop, smartwatch, cuffie e smart TV:

Questi erano solo alcuni dei prodotti in offerta sul sito web di Comet, disponibili fino alle ore 23:59 di domani, 11 novembre 2023 (salvo esaurimenti delle scorte). A seguire trovate l’intero catalogo di prodotti disponibili.

Tutti i prodotti in offerta da Comet per il Singles’ Day

