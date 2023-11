Ha preso il via in queste ore una nuova iniziativa promozionale, che terminerà il prossimo 19 novembre e che vi permette di risparmiare il 15% su una selezione di prodotti, utilizzando un apposito coupon che può essere utilizzato per un massimo di due volte da parte di ciascun utente.

Stiamo parlando degli edays di eBay, una promozione ricorrente che consente di ottenere un risparmio immediato su migliaia di prodotti di elettronica, dai piccoli elettrodomestici agli accessori per il gaming, dalla telefonia all’informatica senza scordare numerose TV.

Tornano gli edays di eBay

Il regolamento della nuova edizione degli edays di eBay è molto semplice: basta utilizzare il coupon che trovate più in basso per ottenere immediatamente uno sconto del 15% sul prezzo del prodotto, con una spesa minima di 20 euro e uno sconto massimo di 75 euro per ciascun utilizzo. Il coupon può essere utilizzato due volte per ciascun utente, con un risparmio massimo che può raggiungere i 150 euro, davvero niente male.

L’iniziativa ha preso il via oggi e sarà valida fino alle 23:59 del 19 novembre, su una selezione di prodotti raggiungibili utilizzando il link che trovate più sotto. Abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più interessanti su cui applicare questo coupon, da smartphone a prodotti della smart home, ma la selezione è comunque molto vasta e variegata. Per conoscere tutti i termini e le condizioni della promozione vi rimandiamo all’apposita pagina sul sito di eBay.

Questa era ovviamente solo una piccola selezione, ma potete trovare migliaia di prodotti utilizzando il link sottostante e applicando il coupon NOVEDAYS prima di procedere al pagamento. Ricordate di seguire anche il nostro canale Telegram dove vi segnaleremo altre imperdibili offerte eBay ma anche di altri store online.

Offerte edays su eBay

CODICE SCONTO NOVEDAYS