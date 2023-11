Nelle scorse ore, Huawei ha annunciato la disponibilità italiana di un “nuovo” computer portatile di fascia economica. Si chiama Huawei MateBook D 14 2023, e si presenta come una versione aggiornata dello stesso notebook già presente nella gamma dell’azienda cinese con processore Intel dodicesima generazione, un i5-1240P per la precisione.

In occasione del debutto, ma solo per alcuni giorni, è disponibile un’offerta di lancio niente male che arriva in concomitanza con la promozione del Singles’ Day, la cosiddetta “Giornata dei single” che Huawei festeggia scontando vari suoi prodotti, fra cui notebook, cuffie e smartwatch. Ma procediamo con ordine.

Huawei MateBook D 14 2023 nei dettagli

Specifiche tecniche

Si tratta di un notebook dotato di uno schermo da 14″ di tipo IPS con risoluzione 1920 x 1200 pixel (161 PPI la densità), rapporto di forma di 16:10 e 300 nits di luminosità massima. A bordo di questa nuova versione di Huawei MateBook D 14 c’è un processore Intel Core i5-1240P con al fianco una scheda grafica integrata Intel Iris Xe; 16 GB la RAM integrata e 256 o 512 GB lo spazio d’archiviazione interno su SSD NVMe PCIe.

Per il resto, è necessario segnalare Windows 11 Home come sistema operativo, la fotocamera anteriore da 1 MP, due microfoni e altrettanti altoparlanti, il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi dual band, il lettore di impronte digitali posto sul tasto di accensione, e una discreta dotazione di porte: una USB-C 3.2 Gen 1, una USB-A 3.2 Gen 1, una USB-A 2-0, una HDMI e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La batteria di Huawei MateBook D 14 2023 ha una capacità di 56 Wh, integrata in un corpo di colore Space Grey largo 314,5 mm, spesso 227,79 mm e alto 15,9 mm dal peso di circa 1,39 kg.

Prezzi, disponibilità e offerta di lancio

In Italia Huawei MateBook D 14 2023 è già acquistabile direttamente sullo store di Huawei in versione 16 – 512 GB al prezzo di 799,90 euro con spedizione a partire dal 20 novembre. Come anticipato, in occasione del debutto è possibile approfittare di una promozione valida fino al 22 novembre 2023 che consente di ricevere in omaggio un paio di cuffie true wireless: le Huawei FreeBuds 5i (di listino costano 89,90 euro; la nostra recensione è reperibile qui). Si tratta di una promozione riservata a chi lo acquista dallo store di Huawei ma, volendo, si potrà comprare anche su Amazon quando disponibile.

Le offerte di Huawei per il Singles’ Day 2023

Nuovo MateBook a parte, Huawei ha lanciato in queste ore anche una serie di nuove offerte in occasione del Singles’ Day, una festa cinese che è diventata sempre più una ricorrenze dello shopping online, anche per via del periodo in cui si posiziona, qualche settimana prima del Black Friday, del Cyber Monday e delle festività natalizie.

Nonostante sia sabato 11 novembre (11/11 per l’appunto), gli sconti di Huawei sul proprio store sono disponibili già da oggi per restare in vigore fino a lunedì 13 novembre. A seguire vi segnaliamo le più interessanti su computer portatili, cuffie, smartwatch e altri prodotti:

Queste erano solo alcune delle offerte di Huawei per il Singles’ Day, prodotti che, salvo esaurimenti delle scorte, saranno disponibili in sconto fino al 13 novembre.

Tutte le offerte del Huawei Store per il Singles’ Day

