Nonostante manchino ancora diversi giorni al Black Friday 2023, ricordiamo che il venerdì nero vero e proprio è il 24 novembre, sono già diverse le aziende e i venditori che si sono dilettati in varie promozioni a tema. Fra queste c’è anche Unieuro che, proprio alcune ore fa, ha lanciato il “Black Friday bello bello“, un evento promozionale così denominato con tanti prodotti scontati.

Degli smartphone Android in offerta ne abbiamo già parlato in un articolo dedicato su tuttoandroid.net; qui su tuttotech.net, come al solito, ci soffermiamo invece su tutti gli altri prodotti scontati disponibili da Unieuro che vale la pena evidenziare: dalle TV ai tablet, dagli iPhone ai notebook passando per cuffie, smartwatch e altri dispositivi. Scopriamoli insieme.

Le migliori offerte del “Black Friday bello bello” di Unieuro

La “Black Friday bello bello” di Unieuro è una promozione in vigore da oggi, 9 novembre, fino a mercoledì 15 novembre 2023, un’iniziativa che anticipa gli sconti del venerdì nero con una serie di offerte, alcune delle quali piuttosto interessanti. A seguire vi riportiamo la nostra selezione di prodotti scontati, di vario genere e prezzo:

Questi erano alcuni dei prodotti in offerta da Unieuro per il “Black Friday bello bello”, promozione che ricordiamo essere in vigore fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2023. A seguire trovate la pagina in cui sono riportati tutti i prodotti scontati disponibili e acquistabili online:

Tutti i prodotti scontati da Unieuro con la promo “Black Friday bello bello”

