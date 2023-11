Sullo store di Acer sono già partite le offerte del Black Friday con sconti fino al 50% su notebook, monitor e altri prodotti della gamma Acer. Fino alle 9 del prossimo 14 di novembre, alle offerte del Black Friday, lo store di Acer aggiunge un’ulteriore promozione, pensata per “celebrare” il Singles’ Day dell’11 di novembre. Su tutta la gamma di prodotti è disponibile un 5% di extra sconto. Vediamo i dettagli della promozione qui di sotto.

Extra sconto per le offerte del Black Friday: è l’offerta del Singles’ Day di Acer

La promozione appena partita sullo store di Acer è l’occasione giusta per ottenere un risparmio extra. Fino alle 9 di mattina del prossimo 14 di novembre, infatti, è possibile ottenere uno sconto extra del 5% sui prodotti già scontati per il Black Friday. Per ottenere lo sconto è sufficiente aggiungere al carrello il codice SINGLE5. In questo modo, il prezzo sarà ridotto di un ulteriore 5%, garantendo così un risparmio aggiuntivo.

L’offerta in questione si somma a tutti i vantaggi riservati dall’Acer Store ai suoi utenti. Per gli acquisti sullo store, infatti, c’è la consegna gratuita e c’è anche la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. C’è anche il reso gratuito.

Le offerte del “Black Friday in anticipo” di Acer termineranno il prossimo 23 novembre ma, come detto, lo sconto extra del 5% sarà valido, utilizzando il codice sconto SINGLE5 solo fino alla mattina del 14 novembre prossimo. Per una selezione delle migliori offerte potete dare un’occhiata alla news pubblicata nei giorni scorsi. Di seguito, invece, il link diretto per scoprire tutte le offerte disponibili in questo momento sullo store.

>> Scopri qui tutte le offerte dell’Acer Store <<

Per tutti gli aggiornamenti sulle offerte tech di questo periodo di Black Friday potete seguire il nostro canale Telegram Offerte.Tech. In alternativa, c’è anche il nuovo canale WhatsApp Offerte.Tech.