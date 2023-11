Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 debutta finalmente anche in Italia, il laptop pieghevole di fascia altissima targato Lenovo arriva nel nostro Paese dopo un’attesa non indifferente e come da pronostico si piazza nel segmento top della categoria, superando per prezzo i diretti competitor ASUS Zenbook 17 Fold OLED, HP Spectre Foldable PC ed LG Gram Fold. Annunciato lo scorso anno, Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 mira, al pari dei concorrenti, a rivoluzionare l’esperienza d’uso rispetto ai classici notebook Windows, coniugando la potenzialità del design ultraleggero con display OLED pieghevole a una piattaforma hardware basata su Intel vPro e Intel Evo design.

Lenovo ThinkPad X1 Fold è bello e funzionale, ma non per tutte le tasche

Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 punta ovviamente sul design versatile, oltre a un telaio leggero e molto curato a livello costruttivo; il dispositivo può operare in diverse modalità gestite dall’interfaccia Mode Switcher che permette cinque diverse opzioni: a conchiglia (classica), orizzontale, ritratto, libro e tablet. Parlando invece di configurazione hardware, il ThinkPad X1 Fold si “identifica” nel suo ottimo pannello OLED HDR pieghevole da 16,3 pollici con Dolby Vision, luminosità di 600 nit e una risoluzione pari a 2560×204 pixel. A bordo trovano posto processori Intel vPro Core 12a gen fino a Core i7, affiancati da memoria RAM DDR5 (max 32 GB) e un SSD PCI-E sino a 1 TB.

Il resto della dotazione prevede poi tre porte USB-C (due Thunderbolt 4), tre altoparlanti con Dolby Atmos e doppio array di microfoni con Dolby Voice; il sistema operativo ovviamente è Windows 11 Pro. La soluzione di Lenovo è inoltre la prima a utilizzare una versione avanzata del chip AI Intel VSC (Visual Sensing Controller), che gestisce la fotocamera utilizzando il campo visivo orizzontale aumentato di 75 gradi e sfruttando l’inquadratura automatica di Windows 11; il rilevamento intelligente, abbinato a Windows Hello, permette poi la riattivazione zero-touch.

Disponibilità e prezzo

Lenovo ThinkPad X1 Fold è disponibile sul sito ufficiale Lenovo, presto anche su Amazon Italia si presume, in due configurazioni (link diretto); il prezzo è a dir poco proibitivo, si parte da 4.809 euro per arrivare a 5.049 euro, opzione quest’ultima che offre una migliore scelta per CPU e storage SSD.

