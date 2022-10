ASUS lo presentava un paio di mesi fa a IFA 2022, e ora è disponibile in Italia il portatile pieghevole che ultimamente ha fatto tanto parlar di sé. Zenbook 17 Fold OLED è un notebook piuttosto avanguardistico che rientra appieno in un settore, quello dei pieghevoli, che di recente è tenuto in considerazione praticamente da tutti.

In questo caso parliamo di un portatile dotato di un display da 17,3 pollici flessibile che, alla bisogna, fornisce all’utente una coppia di schermi da 3:2 da 12,5″ che ne arricchiscono le potenzialità d’utilizzo. A bordo ci sono i processori Intel Core i7 di 12esima generazione, con al corredo un hardware di livello medio-alto. Il prezzo? Piuttosto elevato, ma considerando la tipologia di prodotto e la dose d’innovazione che porta sul mercato, non sorprende poi molto.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED in breve

Parola d’ordine versatilità per questo portatile pieghevole che abbiamo già avuto modo di conoscere nelle scorse settimane. ASUS ne parla come soluzione ideale e all’avanguardia per utilizzare un computer in maniera diversa. Il trucco sta nella possibilità di sfruttare proprio il display pieghevole di ASUS Zenbook 17 Fold OLED, sua peculiarità che lo rende decisamente diverso dai classici portatili.

Come anticipato, monta uno schermo da 17,33 pollici OLED NanoEdge touchscreen, con risoluzione 2,5K, in formato 4:3, PANTONE Validated, con Dolby Vision e certificato TÜV Rheinland. La piega centrale consente di andare a suddividere lo stesso in due display da 12,5 pollici 3:2 a 1920 x 1280 pixel, una soluzione che, come dicevamo ne amplia le potenzialità, per merito anche dell’app Screen Xpert e del Mode Switcher che, sia in verticale che in orizzontale, aiuta a suddividere lo schermo in varie parti per adattarsi ai vari scenari d’uso. Può essere infatti utilizzato in modalità desktop, laptop con tastiera Bluetooth o virtuale, tablet, reader ed extended tramite il supporto della tastiera Bluetooth ErgoSense e il touchpad (a parte).

Lato hardware, Zenbook 17 Fold OLED monta un processore Intel Core i7 U di 12esima generazione con annessa scheda grafica Intel Iris Xe, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe 4.0 da 1 TB. Per il resto, troviamo poi Windows 11 Home, due porte Thunderbolt 4, anche per la ricarica o per connettere display esterni, il chip Intel WiFi 6E, una tecnologia audio AI con cancellazione del rumore, quattro altoparlanti curati da Harman Kardon e una webcam AI da 5 megapixel con riconoscimento del volto. La batteria è da 75 Wh e garantisce fino a 9,5 ore di riproduzione video a 1080p offline in modalità laptop da 12,5″ o fino a 8,5 in modalità desktop da 17,3″, secondo quanto dichiara il produttore.

Prezzo e disponibilità in Italia di ASUS Zenbook 17 Fold OLED

ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) è disponibile da oggi in Italia nella sola versione suddetta con Intel Core i7 U (12°) con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD al prezzo di 3.299 euro. È acquistabile direttamente sullo store ufficiale di ASUS, ma lo potete trovare anche presso i Gold Store di ASUS e, immaginiamo noi, presto anche su Amazon.

