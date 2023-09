Anche LG cede al fascino dei laptop pieghevoli e annuncia il debutto di LG Gram Fold, un convertibile che può fare da notebook o da tablet caratterizzato da un design originale e compatto oltre che da una configurazione hardware potente, in grado di garantire prestazioni ed autonomia oltre a una buona esperienza utente grazie a Windows 11 . LG Gram Fold è il primo dispositivo di questa categoria proposto dell’azienda sudcoreana, un prodotto che va ad inserirsi in un mercato ancora di nicchia ma in continua espansione, soprattutto se consideriamo che gli altri big di settore hanno quasi tutti una soluzione del genere in catalogo; il pieghevole di LG infatti andrà a sfidare prodotti come Lenovo ThinkPad X1 Fold, ASUS Zenbook 17 Fold OLED e il più recente HP Spectre Foldable, annunciato solo due settimane fa.

LG Gram Fold punta sul display OLED pieghevole da 17″ e piattaforma Intel Core 13a gen

Oltre al design particolarmente curato e gradevole, ma comunque non del tutto innovativo se guardiamo alle proposte degli altri brand, la caratteristica di rilievo di questo LG Gram Fold è sicuramente il display OLED pieghevole con diagonale da 17 pollici e risoluzione QXGA+, ossia 2560 x 1920 pixel; il pannello, ovviamente touch, risulta etremamente sottile (meno di 10mm) e quando si piega diventa un display da 12 pollici.

Come anticipato sopra, siamo di fronte a un laptop pieghevole ma soprattutto convertibile: può fare da tablet sfruttando tutta la superficie del display da 17″, ma piegandolo diventa anche portatile da 12″ con la seconda porzione del pannello che funge da tastiera. Per allinearsi ai competitor inoltre, LG ha previsto anche una modalità e-book (piegando leggermente il display), offrendo tra l’altro la possibilità di collegare una tastiera bluetooth in modalità notebook, disabilitando però la porzione inferiore dello schermo che ospiterà la tastiera fisica.

Passando invece alle caratteristiche hardware, LG si affida alla piattaforma Intel Core 13a gen Mobile, per la precisione con un processore Core i5-1335U; si tratta di una CPU che offre 10 core e 12 thread logici (2 P-Core e 8 E-Core), capace di raggiungere una frequenza di 4,6 GHz con un TDP di 15 watt, senza dimenticare la GPU integrata Intel Iris Xe. Questo chip è abbinato a velocissime memorie RAM LPDDR5 da 6.000 MT/s (16 GB) e a un SSD NVMe da 512 GB (troppo poco a nostro avviso), mentre lato connettività/espansione troviamo WiFi 6E/Bluetooth, porta LAN, due USB-C 4.0 e una USB-C 3.2 Gen 2. Un cenno ai dati puramene “fisici” di questo pieghevole, in linea possiamo dire col design e il form-factor del prodotto oltre che con gli altri modelli della serie LG Gram; il nuovo Gram Fold pesa infatti solo 1,25 chilogrammi per uno spessore che va da 9,4 mm a 19,2 mm, rispettivamente per le modalità tablet e notebook.

Caratteristiche tecniche LG Gram Fold

Processore Intel Core i5-1335U 13a gen

GPU Intel Iris Xe

Display touch OLED 17″ 2560 x 1920 pixel (99,5% DCI-P3)

Memoria RAM 16GB LPDDR5 6000 Mt/s

Storage SSD PCI-E NVMe 512 GB

Connettività WiFi 6E, Bluetooth 5.1, LAN Gigabit

Porte 2x USB-C 4.0, 1x USB-C 3.2 Gen 2

Audio Dolby Atmos, tre altoparlanti da 1,5WWebcam 1080P con IR

Batteria 72 Whr

OS: Windows 11

Tastiera Bluetooth 80 tasti (con touchpad)

Dimensioni modalità notebook 280x192x19,2 mm (280x192x23,6mm con tastiera)

Dimensioni modalità tablet 280x378x9,4mm

Peso 1,25kg, 1,53 kg con tastiera bluetooth

Sistema Operativo Windows 11

Disponibilità e prezzo

Allo stato attuale, LG Gram Fold è disponibile solo per il mercato coreano dove ha un costo di 4.99 million won, al cambio circa 3.400 euro; una cifra importante se vogliamo ma perfettamente in linea con le proposte delle aziende concorrenti.

