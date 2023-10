Trovare un buon paio di cuffie true wireless a meno di 20 euro è già un affare, ma averne due a quel prezzo è indubbiamente un’occasione da non perdere, soprattutto se il brand è conosciuto. Parliamo di Lenovo LivePods LP40, un paio di cuffie TWS in promozione su Cafago, store online che in questo caso spedisce dai magazzini in Cina, senza però alcun costo aggiuntivo.

Il prezzo, che trovate a fine articolo, include infatti le spese di spedizione e l’IVA. Questo significa che al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese non dovrete pagare dazi doganali né tantomeno adeguamenti IVA o altri fastidiosi balzelli.

“Du gust is megl che uan”

Una nota pubblicità degli anni 90 recitava così, e mai come in questo caso si tratta di uno slogan azzeccato. Grazie alla promozione preparata da Cafago potete infatti portarvi a casa due paia di cuffie, scegliendo la combinazione che preferite: entrambe bianche, entrambe nere o una per colore, magari per voi e per la vostra dolce metà, o per fare dei pensierini in occasione di un compleanno o delle imminenti feste di fine anno.

Dal punto di vista tecnico queste Lenovo LivePods LP40 sono dotate di driver dinamici da 13 millimetri, connettività Bluetooth 5.0 con una copertura che può raggiungere senza problemi i 1o metri, controlli touch per la gestione della riproduzione multimediale e bassa latenza per poterli utilizzare per i giochi più frenetici.

Gli auricolari integrano una batteria da 40 mAh, che garantisce fino a 5 ore di riproduzione, mentre la custodia include una batteria da 230 mAh che permette di ricarica circa 3 volte ciascun auricolare, per un’autonomia complessiva di circa 15 ore. La ricarica delle cuffie richiede circa 90 minuti, mentre la batteria della custodia può essere ricaricata utilizzando il connettore USB Type-C.

L’offerta, valida ovviamente fino a esaurimento scorte, prevede un prezzo di appena 19,19 euro, IVA e spese di spedizione incluse, davvero un affare imperdibile, a cui potete accedere usando il link sottostante.

Acquista Lenovo LivePods LP40 su Cafago

