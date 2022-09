Oggi, 1 settembre 2022, Lenovo ha presentato ufficialmente un nutrito gruppetto di nuovi prodotti, che vanno dai più convenzionali, come il Chromebook IdeaPad 5i, ai più particolari — e qui l’esempio non può che essere il pieghevole ThinkPad X1 Fold da 16” —, portando una ventata di novità nel listino dell’apprezzato produttore.

Tra i nuovi prodotti figurano anche un paio di tablet Android, ma di quelli ci siamo occupati in un articolo dedicato su TuttoAndroid.net.

Nuovo ThinkPad X1 Fold 16”: la tecnologia del futuro secondo Lenovo

Da qualche anno a questa parte, ci siamo abituati al concetto di smartphone pieghevole, mentre la categoria dei PC pieghevoli non ha ancora raggiunto un livello paragonabile di popolarità. Creata proprio da Lenovo nel 2020, accoglie ora un nuovo membro con uno schermo più grande ma ancora fedele all’idea di ultra-portabilità: il produttore parla del dispositivo business portatile da 16 pollici più leggero al mondo e di ingombri paragonabili ad un laptop tradizionale da 13 pollici.

Per creare ThinkPad X1 Fold 16”, Lenovo ha scelto di partire dai feedback dei clienti, arrivando così a: un display OLED pieghevole più grande del 22%, uno chassis più sottile del 25% (17,4 mm da piegato, soli 8,6 mm da aperto), cornici più sottili (non più di 10 mm) per un aspetto più elegante e una cover posteriore in tessuto riciclato al 100%. Inoltre, ThinkPad X1 Fold ha rigorosi test di resistenza oltre agli standard MIL-STD-810H.

La macchina si basa su Intel vPro e Intel Evo Design con processori Intel Core i7 fino alla dodicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, cui abbina fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD fino a 1 TB.

I notebook Lenovo hanno tradizionalmente ottime tastiere e per una macchina che ambisce a fare da PC principale dell’utente solo quella virtuale non basta, ecco che entra in gioco la tastiera opzionale ThinkPad retroilluminata di dimensioni standard, con TrackPoint e touchpad aptico, utilizzabile sia collegata — ad esempio, magneticamente alla metà interiore del display, dando vita a un laptop da 12 pollici — che scollegata dal PC a seconda della modalità. La tastiera supporta la nuova app TrackPoint Communications Quick Menu, che offre un rapido accesso alle funzioni della fotocamera e del microfono, e che introduce l’uso multimodale del PC. Per quanto riguarda la dotazione di porte, si contano 3 USB Type-C, di cui 2 Thunderbolt 4. Dei tre altoparlanti Dolby Atmos, due sono sempre attivi per garantire un suono stereo e sono disponibili doppi array sui microfoni doppi, uno dei quali è attivo a seconda della modalità in uso, con Dolby Voice.

A proposito di schermo, si tratta di un pannello OLED da 16,3 pollici in 4:3, orientabile in orizzontale, in verticale e ovviamente pieghevole. Non mancano una configurazione opzionale con penna Wacom ad attacco magnetico, né la possibilità di trasmissione in streaming di programmi con una luminosità HDR fino a 600 nits e in Dolby Vision ove supportato. Lenovo ha dovuto riprogettare la cerniera, ora a campana e formata da oltre 200 parti che si muovono; tra le altre novità interne, i tecnici di Lenovo hanno aggiunto una serie di fogli di grafite pieghevoli in attesa di brevetto per dissipare il calore.

Modalità d’uso: il vero asso nella manica

ThinkPad X1 Fold si presta a varie modalità di utilizzo, per una versatilità senza paragoni; il passaggio viene gestito tramite l’interfaccia Mode Switcher. Eccole tutte:

Modalità a conchiglia classica: schermo da 12 pollici con la tastiera sulla metà interiore.

classica: schermo da 12 pollici con la tastiera sulla metà interiore. Modalità orizzontale : all-in-one da 16 pollici, schermo aperto in orizzontale con supporto e tastiera collegata/staccata.

: all-in-one da 16 pollici, schermo aperto in orizzontale con supporto e tastiera collegata/staccata. Modalità Ritratto : schermo aperto in verticale con supporto, utile per uso web e social e per lavorare su documenti lunghi.

: schermo aperto in verticale con supporto, utile per uso web e social e per lavorare su documenti lunghi. Modalità libro : comoda per leggere, ma anche per correggere bozze di articoli.

: comoda per leggere, ma anche per correggere bozze di articoli. Modalità tablet, sia in verticale che in orizzontale.

ThinkPad X1 Fold è il primo a usare una versione avanzata del chip AI Intel VSC (Visual Sensing Controller), che gestisce la fotocamera utilizzando il campo visivo orizzontale aumentato di 75 gradi sfruttando l’inquadratura automatica di Windows 11. Il rilevamento intelligente, abbinato a Windows Hello, permette la riattivazione zero-touch.

Il nuovo Lenovo ThinkPad X1 Fold con Windows 11 arriverà sul mercato da novembre 2022 a partire da 2.499 dollari, ma prezzi e disponibilità per il mercato italiano verranno comunicati più avanti.

Lenovo ThinkBook 16p Gen 3

Dal un dispositivo estremamente particolare a uno senza troppi fronzoli: Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 è una macchina pensata per i content creator e bada più alla sostanza che alla forma. Il computer integra processori AMD Ryzen 9 fino alla serie 6000 H e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060, fa uso di un display IPS 2,5K da 16 pollici con bordi ridotti, certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Eyesafe, sensore di luce ambientale e due opzioni tra cui scegliere: un pannello da 400 nit a 60 Hz e uno HDR400 certificato VESA con 500 nit e 165 Hz; entrambe sono certificate X-Rite Pantone e supportano i contenuti Dolby Vision.

Fino a 32 GB di RAM LPDDR5 dual-channel, fino a 2 TB tramite doppio storage SSD e una batteria da 71 Wh, uniti a Wi-Fi 6, 2 porte USB-C di cui una USB4, due USB-A 3.2 Gen e una HDMI 2.1, dovrebbero fare di questa macchina un ottimo strumento da lavoro.

Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 arriva su mercati selezionati insieme ad altri modelli della gamma presentati nei mesi scorsi e parte da 1.999 euro; prezzi e disponibilità per il mercato italiano verranno comunicati più avanti.

PC desktop e monitor: Lenovo pensa al lavoro ibrido

In data odierna, Lenovo ha rinnovato anche la propria proposta di PC desktop e monitor, andando incontro alla esigenze di professionisti dediti al lavoro ibrido e non solo (c’è anche una chicca per i gamer).

Monitor

Lenovo Legion Y32p-30 è pensato per chi vuole abbinare lavoro e sessioni di gioco e offre un display UHD da 31,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta di 0,2 ms; la massima protezione per la vista dalle emissioni di blu è assicurata dalla tecnologia certificata Eyesafe 2.0 e non manca un sensore di luminosità ambientale. Il monitor può essere persino impostato per emettere un’illuminazione RGB smart diffusa da sotto la cornice anteriore. I multi-tasker apprezzeranno la dotazione di porte (anche HDMI), la soluzione di docking USB-C, il passaggio da un dispositivo all’altro via switch KVM e le funzioni Picture in Picture (PIP) e Picture by Picture (PBP).

Lenovo ha introdotto altresì una nuova generazione nella linea ThinkVision, la serie S e T: ThinkVision T32p-30, T34w-30, S25e-30, T24i-30 e T32h-30 monitor. Tra le tante scelte, spiccano T32p-30, un IPS con risoluzione UHD 4K da 31,5 pollici, gamma colori sRGB del 99%, luminosità di 350 nit e un design senza cornici su tre lati; T34w-30, un display curvo WQHD da 34 pollici con proporzioni 21:9 e curvatura 1500R. Entrambi offrono un’unica soluzione di cavo USB Type-C che funge da caricabatterie rapido e libera le porte rimanenti (tra cui HDMI, DP ed Ethernet e la porta USB-A superiore che supporta lo stack modulare ThinkVision VoIP).

ThinkVision S25e-30 è un Full HD da 24,5 pollici con copertura sRGB 99%, refresh rate a 75 Hz e design quasi senza bordi su tre lati; tra le opzioni di connettività, figurano uscite audio VGA, HDMI 1.4 e 3,5 mm. Lenovo lo pensa adatto alle PMI. La gamma è completata da: ThinkVision T24i-30, un FHD IPS da 23,8 pollici con molte opzioni di connettività, tra cui VGA, HDMI, DP e un hub USB a quattro porte; ThinkVision T32h-30, QHD da 31,5 pollici con

una porta Ethernet RJ45 per una migliore sicurezza della rete e una soluzione di docking per monitor USB-C.

Tutti i nuovi monitor sono realizzati con l’85% di materiale ABS riciclato post-consumo (PCC) per cornice, cover posteriore, supporto e cover della base.

ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise: produttività in cloud

ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise sfrutta ChromeOS in un chassis da 1 litro facile da montare sul retro di monitor, pareti o comunque in maniera nascosta. Questa macchina compatta unisce processori Intel Core i5 fino alla dodicesima generazione, l’integrazione dell’infrastruttura desktop virtuale (VDI) e il supporto multischermo fino a un massimo di quattro monitor, oltre alla connettività Wi-Fi 6E. In quanto dispositivo Chromebox Enterprise, questo desktop consente ai team IT di implementare agevolmente, proteggere al meglio — grazie alle combinazione di chip Titan C di Google e Lenovo ThinkShield — e gestire il proprio ambiente di lavoro nel cloud ovunque si trovino. Senza la necessità di imaging — ricorda Lenovo —, le implementazioni zero-touch possono essere eseguite da remoto per far funzionare nuovi dispositivi indipendentemente da dove si trovano, rendendolo ideale per ambienti self-service, di segnaletica digitale, in prima linea come in aree di front desk in contesto sanitario e call center, o anche per i knowledge worker operativi nei servizi finanziari. Le organizzazioni che non abbiano queste esigenze specifiche possono optare per il Chromebox ThinkCentre M60q.

Tutti i prodotti annunciati oggi possono essere acquistati come parte di una soluzione Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS).

Prezzi e disponibilità EMEA

Prezzi e disponibilità per l’Italia arriveranno in seguito, intanto sappiate questi:

Lenovo Legion Y32p-30 sarà disponibile da € 999 (IVA inclusa) a partire da gennaio 2023.

Lenovo ThinkVision T32p-30 sarà disponibile da € 669 (IVA inclusa) a partire da gennaio 2023.

Lenovo ThinkVision T34w-30 sarà disponibile da € 699 (IVA inclusa) a partire da gennaio 2023.

Lenovo ThinkVision S25e-30 sarà disponibile da € 169 (IVA inclusa) a partire da gennaio 2023.

Lenovo ThinkVision T32h-30 sarà disponibile da € 549 (IVA inclusa) a partire da gennaio 2023.

Lenovo ThinkVision T24i-30 sarà disponibile da € 249 (IVA inclusa) a partire da dicembre 2022.

Lenovo Chromebox Enterprise ThinkCentre M60q sarà disponibile da € 299 (IVA inclusa) a partire da dicembre 2022.

Lenovo Glasses T1: uno schermo indossabile tuttofare

Glasses T1 viene descritto da Lenovo come un display indossabile per il consumo di contenuti in movimento. Gli occhiali sono compatibili con molti smartphone, tablet e laptop con USB-C full-function e secondo il produttore si prestano a molteplici utilizzi, dallo svago con i giochi al lavoro ibrido, dove offrono uno spazio di lavoro completamente privato, con buona pace dei curiosi.

Progettati per la versatilità, i Lenovo Glasses T1 sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Windows, Android e macOS dotati di USB-C full-function e con quelli iOS tramite un apposito adattatore per il connettore Lightning. Gli utenti Motorola possono sfruttarli anche con la modalità desktop Ready For. Stanghette adattabili e clip poggia-naso dovrebbero aiutare il comfort per utilizzi prolungati ed è persino possibile inserire lenti da vista personalizzate tramite un supporto dedicato incluso.

La qualità dell’immagine è affidata a display micro-OLED con rapporto di contrasto di 10.000:1, un’elevata efficienza e un basso consumo energetico.

I Lenovo Glasses T1 (noti come Lenovo Yoga Glasses in Cina) saranno in vendita in Cina alla fine del 2022 e in altri mercati selezionati nel 2023 ad un prezzo non ancora comunicato.

Chromebook Lenovo IdeaPad 5i: il primo da 16”

Durante la pandemia, le persone hanno imparato a fare tutto da remoto, dal lavoro all’attività di apprendimento, passando per lo svago e il fitness; secondo gli ultimi trend, in tanti conserveranno — in tutto o in parte — queste abitudini anche in futuro e lo faranno scegliendo i prodotti più adatti alle proprie esigenze.

Chromebook Lenovo IdeaPad 5i è un dispositivo pensato per le famiglie — il supporto multiutente ne è la prova — ed è il primo Chromebook Lenovo con schermo da 16 pollici: un pannello 2,5K con bordi sottili e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. L’ampio touchpad, i due speaker rivolti verso l’utente sintonizzati da MaxxAudio di Waves, l’autonomia dichiarata di 12 ore, la tastiera completa, la fotocamera FHD (con otturatore fisico), la connettività Wi-Fi 6E e i processori Intel Core i3 di dodicesima generazione (opzionali) promettono di rendere questa macchina adatta sia alla produttività che ai momenti di svago.

Chromebook Lenovo IdeaPad 5i può essere coperto dal servizio Lenovo Premium Care e sarà disponibile da settembre 2022 a partire da 599 euro (IVA inclusa) nell’area EMEA; prezzi e disponibilità per il mercato italiano verranno comunicati più avanti.

Previous Next Fullscreen

