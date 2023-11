Nella giornata di oggi ASUS ha presentato sul mercato italiano un nuovo dispositivo indossabile, una smartband che vanta un primato: è la prima in grado di misurare la pressione arteriosa ed effettuare ECG grazie a sensori microelettrici (ECG) e ottici (PPG), smartband certificata come dispositivo medico dalla Taiwan Food & Drug Administration (TFDA).

Si chiama ASUS VivoWatch 5 AERO e monta un display PMOLED da 0,96″, integra diverse funzioni per monitorare la salute, l’attività fisica (c’è anche il GPS) e alcune funzionalità smart. Ma per tutti i dettagli, i prezzi e altre informazioni, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e immagini di ASUS VivoWatch 5 AERO

Specifiche tecniche

Già a un primo sguardo, per via del sensore frontale si vede che è una smartband particolare, tuttavia dotata di uno schermo PMOLED da 0,96″ di diagonale, installato all’interno di un corpo che misura 48,9 mm di altezza, 19,16 di larghezza e 13,2 mm di spessore, dal peso di 26 grammi, incluso il cinturino in silicone con passo da 16 mm. Resiste alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri.

Sono diversi i sensori integrati in ASUS VivoWatch 5 AERO, fra cui accelerometro, un PPG ottico per monitorare la frequenza cardiaca, il sonno e le calorie bruciate, e al corredo un ECG, sensore microelettrico per le funzioni sanitarie più avanzate, di cui parleremo fra poco. C’è anche il GPS per registrare le attività all’aperto e il Bluetooth 4.2 per connetterla agli smartphone Android (8.0 e più recenti) e iOS (da 13.0 in poi).

Per quanto riguarda invece la batteria, ASUS VivoWatch 5 AERO garantisce fino a 8 giorni di autonomia con attiva la modalità di risparmio energetico, secondo quanto dichiarato dal produttore, che tuttavia non specifica le condizioni d’utilizzo.

Funzioni software: la salute è al centro

Le funzioni per la salute rappresentano il punto forte di questa nuova smartband di ASUS, un dispositivo che è in grado di misurare il tempo di transito dell’impulso (PTT: Pulse Transit Time), un parametro utile per valutare le condizioni dele cuore e del sistema cardiovascolare.

Basta appoggiare il dito indice sul sensore frontale per circa 20-25 secondi per ottenere misurazioni in tempo reale; per un elettrocardiogramma (ECG) ne servono circa 30, dati che vengono poi archiviati nell’app companion dedicata ASUS HealthConnect per analizzare meglio le informazioni registrate e per condividere eventualmente le analisi al proprio medico o a persone di fiducia. Per inciso, ASUS VivoWatch 5 AERO è in grado di presentare ECG accurati di tipo Lead 1, con certificazione di dispositivo medico approvata dalla Taiwan Food & Drug Administration (TFDA), specifica il produttore.

Ma questa nuova smartband fa anche altro di più comune. Ad esempio monitora la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il sonno in fasi (rileva anche i movimenti), i livelli di stress, le calorie e i passi. Sono 9 le modalità sportive supportate fra cui jogging, ciclismo, danza, nuoto e yoga, attività che si avvalgono anche del chip GPS integrato per registrare le tracce e fornire indicazioni precise sulla velocità, sulla distanza e sull’altitudine.

ASUS VivoWatch 5 AERO può contare anche su alcune funzioni smart, ad esempio gli avvisi per le chiamate in arrivo e i messaggi ricevuti sullo smartphone connesso, gli avvisi di inattività, i promemoria per i farmaci, consigli relativi alla gestione della salute, e altro.

Immagini

Prezzi e disponibilità di ASUS VivoWatch 5 AERO

ASUS VivoWatch 5 AERO è disponibile in Italia da oggi, 9 novembre 2023, al prezzo di 129 euro, scontata a 99 euro sullo store di ASUS e sugli ASUS Gold Store in occasione del Black Friday. Volendo, si può acquistare anche su Amazon, o presso altri rivenditori terzi.

