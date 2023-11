La marcia di avvicinamento al Black Friday continua con quella che possiamo definire una sorta di “anteprima” delle offerte che vedremo a partire dal prossimo 17 novembre. Oggi parliamo di tastiere e in particolare di tastiere targate Logitech, un brand che non necessita di presentazioni e che nelle ultime ore è protagonista di diverse promozioni su Amazon; come al solito abbiamo scelto tra le migliori offerte che secondo noi potrebbero essere valutate e che vi proponiamo a seguire.

Tastiere Logitech a prezzi imperdibili su Amazon

Iniziamo con un classico, la Logitech Signature K650, periferica che coniuga la classica qualità e funzionalità Logitech abbinate a un prezzo non esagerato.

Si tratta di una tastiera Wireless full-size, dotata di poggiapolsi per garantire il massimo comfort durante la digitazione e lunghe sessioni di lavoro. La Signature K650 garantisce connettività wireless e bluetooth grazie al ricevitore USB Logi Bolt, supportando sistemi operativi Windows, macOS, Chrome OS, Linux, iPadOS, iOS e Android.

Logitech Signature K650 è attualmente scontata del 22% su Amazon a un prezzo di 40,70 euro (vedi offerta).

Se cercate invece una periferica per giocare c’è la Logitech MX, tastiera meccanica sempre wireless dal design compatto e minimalista. Equipaggiata con switch meccanici MX, la Logitech MX offre illuminazione intelligente e un design ergonomico, abbinando un’autonomia di 15 ore e funzionalità di ricarica veloce via USB-C.

Logitech MX è disponibile in offerta su Amazon a 151,76 euro invece che 184,99 euro (vedi offerta).

Chiudiamo con un ultimo prodotto, questa volta una combo mouse-tastiera, la rinomata Logitech MK295 attualmente in sconto addirittura del 54%. Si tratta di un kit wireless con tecnologia SilentTouch e un design a basso profilo, non irresistibile ma adatto a chi gradisce un design lineare senza fronzoli. Il mouse offre un sensore con tracciamento ottico, mentre la connettività wireless a 2,4 GHz garantisce reattività, eliminando allo stesso tempo l’ingombro dei cavi. Le periferiche sono compatibili con Windows o ChromeOS con un’autonomia dichiarata dall’azienda in 36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse.

Logitech MK295 è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo di 24,90 euro (vedi offerta).

