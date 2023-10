Si chiama Logitech Wave Keys ed è la nuova tastiera wireless ergonomica che va a rimpolpare le fila della ricca famiglia di tastiere dell’azienda: questa, in particolare, implementa un design a onda realizzato appositamente per garantire un’esperienza di digitazione comoda e appagante attraverso un form-factor che segue lo spostamento naturale delle mani dell’utente; il tutto affiancato da un poggiapolsi imbottito integrato. Scopriamola insieme.

Logitech Wave Keys punta forte sull’ergonomia e non solo

Wave Keys entra a far parte della serie Ergo, composta da dispositivi e accessori il cui intento principale è quello di offrire un’esperienza d’uso all’insegna dell’ergonomia, di cui fa parte anche il mouse verticale Lift e l’iconico mouse wireless con trackball MX Ergo, rilasciato nel 2017.

Esteticamente la tastiera si propone come un modello compatto – seppur sia presente un tastierino numerico completo – e include una riga dei tasti funzione personalizzabile che, per impostazione predefinita esegue comandi comuni, fra cui silenziare l’audio, attivare la funzione per catturare una schermata, mutare il microfono durante le video conferenze e mostrare il selettore delle emoji. Il design a onda è dato dai tasti “disallineati” tra loro, la differenza di altezza e di inclinazione tra questi contribuisce a facilitare l’esperienza di digitazione.

Due i colori disponibili: grafite e bianco, mentre nella primavera del 2024 verrà lanciato anche un modello in colorazione rosa pastello.

Dal punto di vista costruttivo la tastiera è realizzata in plastica riciclata post-consumo in percentuali differenti in base alla colorazione: 61% per il modello grafite e 46% per quello bianco.

Per quanto concerne la connettività la tastiera può essere collegata, come spesso accade con i modelli Logitech, a tre dispositivi contemporaneamente grazie a un sistema in grado di rilevare automaticamente il dispositivo in uso. Presente, inoltre, due batterie mini stilo incluse che garantiscono un’autonomia di circa tre anni, stando a quanto dichiarato dall’azienda.

Aprire ChatGPT con la pressione di un tasto e molto altro: le funzioni software di Wave Keys

I dispositivi Logitech, come molti di voi sapranno, non si fermano all’hardware bensì completano l’esperienza utente grazie al proprio software Logitech Options+ tramite il quale personalizzare a tutto tondo la propria esperienza, sia essa relativa a una tastiera o a un mouse. Wave Keys non è da meno e introduce una funzione in grado di attivare automaticamente delle sequenze di azioni tramite la pressione di un singolo tasto.

L’applicazione guida l’utente al processo di configurazione grazie il quale creare una miriade di combinazioni o sfruttare quelle preimpostate dall’azienda tra cui segnaliamo la possibilità di effettuare una ricerca in un’app, avviare una serie di applicazioni utilizzate solo in un determinato contesto (come quello lavorativo, ad esempio) o sfruttare tutte le potenzialità di ChatGPT per ottenere risposta a una domanda, generare da zero o correggere un testo e tutto ciò che ha da offrire il famigerato chatbot di OpenAI.

Prezzo e disponibilità

Wave Keys è compatibile con tutti i sistemi mobile e desktop e sarà in vendita dal 13 ottobre a un prezzo di 84,99 euro. Inoltre, a novembre verrà lanciata la versione Wave Keys for Business dedicata alle aziende e che si collegherà con il software proprietario Logitech Sync tramite il quale monitorare lo stato della tastiera e aggiornare i dispositivi aziendali.

