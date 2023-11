Oggi, 6 novembre 2023, Amazon festeggia il quinto compleanno di Alexa, ricorrenza non nuova al lancio di promozioni, visto anche il periodo in cui ricade, fra Singles’ Day, Black Friday e Cyber Monday, in ordine. Per questa occasione siamo noi utenti a ricevere un regalo: ben 3 mesi gratuiti di Audible, ottenibili augurando il buon compleanno all’assistente virtuale di Amazon. Ecco come approfittarne.

Amazon regala 3 mesi di Audible per il compleanno di Alexa

Il compleanno è oggi, ma ad Amazon permette di fare gli auguri ad Alexa per tutta la settimana, augurio che permette di accedere per 3 mesi ad Audible gratuitamente, per ascoltare audiolibri, podcast e contenuti originali di Audible, oltre 70.000 complessivamente.

C’è dunque tempo fino al 12 novembre per dire “Alexa, tanti auguri!” comando che sblocca il regalo citato, riservato tuttavia ad alcuni utenti. Ecco i requisiti e informazioni chiave da tenere a mente:

augurare buon compleanno ad Alexa dal 6 al 12 novembre 2023;

essere maggiorenni, non essersi mai iscritti ad Audible.it o non aver mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni negli ultimi 12 mesi;

dopo 3 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 9,99 euro al mese fino a cancellazione, operazione che è tuttavia possibile fare in qualsiasi momento anche prima della scadenza del periodo citato;

Per maggiori informazioni o per fugare eventuali dubbi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata di Audible (qui) relativa a un’offerta che, ricordiamo, è valida fino al 12 novembre 2023.

Clicca qui per iscriverti subito ad Audibile

