Qualche giorno fa Amazon ha annunciato i come e i quando relativi alle offerte del Black Friday, periodo promozionale particolarmente atteso da parte di aziende e clienti. Il noto e-commerce quest’anno ha deciso di prolungare l’evento con una 10 giorni di offerte che partirà già alle 00.01 del 17 novembre, per terminare il 27 novembre successivo, giorno noto come Cyber Monday.

Tuttavia, non è raro che Amazon elargisca coupon, offerte personalizzate e altre promozioni che possono finire nel dimenticatoio o passare proprio inosservate per i meno accorti. Per evitarlo, c’è una pagina dedicata da tenere in considerazione, soprattutto in periodi colmi di offerte come questo.

Offerte e codici promozionali personalizzati di Amazon in un posto solo, con in più una promo riservata

Basta avere un account Amazon e accedere a questa pagina web per trovare tutte le promozioni riservate, le offerte personalizzate e gli sconti accessibili per acquistare prodotti o usufruire dei servizi di Amazon. Essendo offerte personalizzate può capitare di averne disponibili molte o soltanto alcune, visto che i codici promozionali sono spesso riservati a chi non ha mai utilizzato determinati servizi come Amazon Photos, a chi non ha mai beneficiato di periodi di prova di Amazon Music, o a coloro i quali non hanno mai provato a usare un punto di ritiro Amazon per ricevere i propri acquisti, tanto per fare qualche esempio.

Clicca qui per trovare tutti i codici promozionali personalizzati di Amazon

Oltre alla lista delle offerte riservate, basta cliccare su ciascuno dei codici promozionali/offerte per attivarle, vedere le condizioni e i termini e, in generale, per saperne di più. Qui sopra un’immagine esemplificativa delle promozioni personalizzate di chi scrive, offerte fra le quali non c’è lo sconto del 15% sui prodotti di elettronica, promo disponibile fino al 13 novembre 2023 che permette di ottenere sconti fino a 50 euro. Ecco alcuni dei termini da conoscere:

si applica solo all’articolo più costoso nel carrello;

è aperta ai primi 1000 consumatori idonei;

riguarda solo gli articoli della categoria Elettronica e Informatica sul sito Amazon.it

se non diversamente specificato sulla pagina della promozione o da Amazon, l’Offerta non può essere utilizzata su ordini già esistenti e non è cumulabile ad altre offerte o sconti promozionali.

Per verificare se siete eleggibili e per tutte le altre informazioni al riguardo vi lasciamo alla pagina relativa all’offerta in questione:

Clicca qui per verificare se sei eleggibile all’offerta

