Oggi, 6 novembre 2023, prende il via una nuova iniziativa promozionale che coinvolge le offerte di rete fissa di Vodafone e che permette a quanti ne attiveranno una nei prossimi giorni di ottenere un bel regalo: un buono Amazon del valore di 100 euro. A dirla tutta, non si tratta di una promozione inedita, tuttavia durerà soltanto per pochi giorni — tre, per l’esattezza —, pertanto non c’è tempo da perdere.

Buono Amazon da 100 euro con le offerte Vodafone

Se quest’oggi vi è capitato di bazzicare sul sito ufficiale di Vodafone, avete probabilmente notato il banner dedicato alla nuova promozione: da oggi e solo fino al prossimo 8 novembre, tutti coloro i quali attiveranno una delle offerte di rete fissa dell’operatore rosso — siano esse in Fibra FTTH, FTTC, ADSL o FWA —, avranno diritto ad un buono regalo Amazon da 100 euro. Contestualmente, la promozione viene pubblicizzata anche attraverso l’app MyVodafone, dove ovviamente si parla di offerte in convergenza fisso-mobile (le Internet Unlimited, che ad alcuni già clienti di rete mobile vengono proposte da 19,90 euro al mese).

I nostri lettori più attenti ricorderanno che Vodafone aveva già proposto una promozione dagli stessi contenuti lo scorso mese di settembre. Come la volta scorsa, anche in questo caso, la promozione riguarda le offerte di rete fissa per privati, i quali possono tranquillamente scegliere tra due modalità di attivazione: tramite operatore, previa richiesta di essere ricontattati tramite il pulsante “Ti richiamiamo noi”; in maniera autonoma, procedendo alla verifica della copertura tramite l’apposito pulsante. Si precisa che, in caso di adesione a più offerte in promozione, ciascun cliente avrà diritto al buono regalo Amazon soltanto per la prima richiesta di attivazione andata a buon fine. Naturalmente, è previsto il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto (l’eventuale ripensamento farà ovviamente venire meno il diritto al premio).

Quanto all’erogazione del buono regalo Amazon da 100 euro, ogni cliente aderente riceverà un’e-mail di conferma attestante l’avvenuta adesione. Vodafone precisa che «L’attivazione si intende a buon fine quando la componente di connettività Internet ricompresa nell’Offerta Promozionata sarà attiva con la tecnologia prevista dal contratto (ossia FTTH FTTC, ADSL e FWA, come disponibile rispetto all’indirizzo presso il quale il servizio sarà erogato) e il consumatore sarà, a tutti gli effetti, un “Nuovo Cliente Vodafone”». Entro i 60 giorni successivi all’attivazione, il cliente riceverà via e-mail il modulo di richiesta online da compilare entro il 29 febbraio 2024 e, successivamente, riceverà via e-mail il codice del buono regalo. Per maggiori informazioni, ecco il regolamento dell’iniziativa.

Offerte Vodafone compatibili con la promozione

L’iniziativa promozionale è disponibile sia per i nuovi clienti Vodafone che per i già clienti Vodafone di rete mobile. Ecco, in sintesi, le offerte di rete fissa tra le quali è possibile scegliere:

Vodafone Internet Unlimited (esclusiva online) : 24,90 euro al mese , con costo di attivazione in prima fattura di 39,90 euro per: Internet senza limiti, modem Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

: , con costo di attivazione in prima fattura di 39,90 euro per: Internet senza limiti, modem Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Vodafone Internet Unlimited (già clienti) : 22,90 euro al mese — costo di attivazione azzerato — per: Internet senza limiti, modem Wi-Fi Optimizer.

: — costo di attivazione azzerato — per: Internet senza limiti, modem Wi-Fi Optimizer. Vodafone Family Plan : 34,90 euro al mese , con costo di attivazione in prima fattura di 39,90 euro e prezzo bloccato per 24 mesi per: Internet senza limiti, modem Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online), Rete Sicura gratis per un mese, una SIM con minuti, SMS e GB in 5G illimitati alla massima velocità disponibile.

: , con costo di attivazione in prima fattura di 39,90 euro e prezzo bloccato per 24 mesi per: Internet senza limiti, modem Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online), Rete Sicura gratis per un mese, una SIM con minuti, SMS e GB in 5G illimitati alla massima velocità disponibile. Vodafone V-MAX : 32,90 euro al mese , con costo di attivazione in prima fattura di 39,90 euro, per: Internet senza limiti, modem Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online), Super Wi-Fi 6 Extender, Rete Sicura Family Protezione da virus e siti dannosi con Parental Control

: , con costo di attivazione in prima fattura di 39,90 euro, per: Internet senza limiti, modem Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online), Super Wi-Fi 6 Extender, Rete Sicura Family Protezione da virus e siti dannosi con Parental Control Vodafone Internet Unlimited: 27,90 euro al mese, con costo di attivazione in prima fattura di 39,90 euro e prezzo bloccato per 24 mesi per: Internet senza limiti, modem Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online).

Per maggiori dettagli o per attivare subito un’offerta, ecco il link al sito ufficiale:

Attiva offerte Vodafone di rete fissa e ricevi 100 euro di Buono Regalo Amazon

