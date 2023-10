X, il social network acquistato lo scorso anno da Elon Musk, sta cercando nuove strade per migliorare l’esperienza degli utenti e allo stesso tempo rendere il business più profittevole. Nelle ultime settimane sono state introdotte interessanti novità, tra cui nuovi piani di abbonamento e funzionalità aggiuntive a pagamento.

In particolare, X ha annunciato l’introduzione di due nuovi piani di abbonamento, Premium+ e Basic. Il piano Premium+ costerà 16 dollari al mese e consentirà agli utenti di eliminare completamente la pubblicità dai feed “Seguiti” e “Per te”, oltre a tutti i vantaggi già inclusi nel piano Premium come la spunta blu, che permette di identificare a colpo d’occhio gli account verificati. Si tratta di un’opzione interessante per chi desidera un’esperienza completamente priva di inserzioni pubblicitarie.

Il nuovo piano Basic invece avrà un costo più contenuto di 3 dollari al mese e offrirà funzionalità più basilari come la possibilità di modificare i tweet, scrivere thread più lunghi e scaricare video. Non includerà però né il badge blu né la condivisione delle entrate con X. L’obiettivo sembra essere quello di rendere il social network più accessibile anche a chi non vuole o non può permettersi i piani più costosi.

introducing Premium+

– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools

now available on Web ✌️

subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ

— Premium (@premium) October 27, 2023