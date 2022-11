Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sui progetti di Elon Musk dopo l’acquisizione di Twitter, portata a conclusione alla fine della scorsa settimana.

Nelle ultime ore sono iniziate ad emergere le prime mosse di Elon Musk, come la decisione di modificare la pagina di accesso alla popolare piattaforma social o quella di fare fuori alcuni dei più importanti dirigenti di Twitter.

Un’altra curiosa decisione di Elon Musk

Ebbene, stando a quanto viene riportato da Axios, tra i progetti del nuovo leader di Twitter vi sarebbe quello di fare rivivere Vine, piattaforma che è stata abbandonata ormai da tanti anni (l’app di brevi video è stata chiusa nel 2016 dopo essere stata acquisita soltanto 4 anni prima).

In particolare, Elon Musk avrebbe incaricato il team di ingegneri di Twitter di lavorare su un riavvio di Vine e, sempre sulla base delle indiscrezioni, questo progetto potrebbe essere pronto già entro la fine dell’anno.

Al momento, tuttavia, la decisione di riportare in vita Vine ancora non sarebbe definitiva, quantomeno non come servizio autonomo e pare che alcuni membri del team di Elon Musk gli abbiano consigliato di implementarlo all’interno di Twitter.

In sostanza, la rinascita di Vine rientra in quella serie di decisioni che il nuovo leader di Twitter dovrà prendere nel corso delle prossime settimane al fine di stabilire quale sarà la strada che il popolare social network dovrà seguire sotto la nuova dirigenza.

E proprio con riferimento a Vine, Elon Musk dialogando con MrBeast, popolare star di YouTube, non ha nascosto che questa piattaforma potrebbe essere sfruttata per competere direttamente con TikTok, ossia quello che attualmente è il social network più amato dai giovanissimi.

In sostanza, in queste ultime settimane del 2022 il team di Twitter avrà molto su cui lavorare, in quanto c’è un nuovo esigente capo da accontentare, il tutto senza scordarsi dei numerosi licenziamenti già minacciati.