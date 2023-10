Fra le ultime novità intraviste sul X, il social network di Elon Musk precedentemente noto come Twitter, oltre all’abbonamento per pubblicare i post e ai nuovi limiti disponibili per le risposte ai post si è parlato spesso delle chiamate, sia audio che video, ora disponibili ufficialmente, seppur con alcune limitazioni.

Si tratta di una novità importante per X, la prima vera novità che rende il social network decisamente diverso da come lo abbiamo conosciuto finora, un passo cruciale e coerente con i piani di Musk che, da tempo, dice di volerne fare un’app totale.

Per ora, la disponibilità è limitata agli utenti iOS con l’abbonamento X Premium, ma l’azienda ha comunicato che presto (senza informazioni sulle tempistiche) le chiamate audio e video saranno disponibili anche sui dispositivi Android.

Disponibili le chiamate su X, ma non ancora per tutti: cosa sapere

Nelle scorse ore diversi utenti di X hanno ricevuto una notifica all’apertura dell’app con su scritto “Audio and Video calls are here!“, la conferma della disponibilità effettiva delle chiamate audio e video. Per usufruirne basta accedere al menu impostazioni e spuntare la nuova opzione “Enable audio and video calling” in una pagina in cui si possono consentire le chiamate solo dalle persone presenti in rubrica, dagli utenti verificati o dalle persone che si seguono, in sostanza.

Ciò malgrado, non c’è stato un vero e proprio annuncio ufficiale da parte del social network di Elon Musk, ma proprio in concomitanza con l’emergere di quelle prime segnalazioni degli utenti relative a questa nuova funzione, X ha pubblicato un post un po’ criptico, “ready for it…?”, che, con buona probabilità, si riferisce proprio all’implementazione delle chiamate audio e video.

ready for it…? — X (@X) October 25, 2023

A giudicare dalle segnalazioni visibili online, sembra che la disponibilità sia ancora limitata, nonostante nelle scorse ore il social network abbia pubblicato nel centro assistenza di X una pagina in cui spiega nel dettaglio disponibilità e modalità di utilizzo delle nuove chiamate audio e video di X.

Chiamate audio e video su X: disponibilità e modalità di utilizzo

Come anticipato, per ora serve avere dispositivo iOS e un abbonamento a X Premium per usufruire delle chiamate audio e video di X. Ciò significa che solo gli iscritti a X Premium possono effettuare le telefonate, ma possono riceverle tutti gli utenti di X, anche chi non è abbonato. Di serie l’app permette di ricevere le chiamate solo dagli account seguiti o dalle persone in rubrica, ma è possibile personalizzare il tutto dal menu delle impostazioni dedicato. E comunque, per poter chiamare un altro utente, quest’ultimo deve avere inviato quantomeno un messaggio diretto in precedenza.

Ciò detto, per fare una chiamata audio o video su iOS su X è necessario toccare l’icona con la busta dei messaggi, accedere a una conversazione o iniziarne una nuova e, da lì, selezionare l’icona del telefono scegliendo di conseguenza se avviare una chiamata audio o video; in quest’ultimo caso, beninteso, si può scegliere fra fotocamera frontale o posteriore durante la videochiamata.

Nella stessa pagina riepilogativa in cui X spiega come gestire questa nuova funzionalità si legge che le chiamate audio e video saranno disponibili anche sui dispositivi Android, pur senza ulteriori informazioni sulle tempistiche. Non è chiaro nemmeno se queste chiamate audio e video siano disponibili solo in alcuni mercati o anche in Italia, ma per questo e altro vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

