Ieri Apple Watch Ultra, oggi iPhone 15, protagonista di un’offerta piuttosto interessante, soprattutto considerando che è passato appena un mese e mezzo dalla presentazione. È possibile acquistarlo infatti su eBay a un prezzo di poco superiore agli 800 euro, cifra relativa alla versione base che lo rende tuttavia decisamente allettante. Ma scopriamo meglio i dettagli dell’offerta.

Ottima offerta per Apple iPhone 15, disponibile a poco più di 800 euro

La promozione in questione, nel momento in cui scriviamo perché le scorte disponibili sono limitate, riguarda Apple iPhone 15 in versione base (con 128 GB di memoria interna) nelle seguenti colorazioni: rosa, verde e nero. In tutti e tre i casi la spedizione è gratuita e proveniente dall’Italia; i primi due sono venduti da cellularpoint (100% di feedback positivi su 3386 valutazioni), il modello nero lo vende invece pskmegastore (97,3% la media su 1685 valutazioni); dunque, entrambi venditori piuttosto affidabili.

A seguire i link per acquistare direttamente i tre iPhone 15 di Apple, disponibili in offerta su eBay a 817,90 euro invece di 979,90 (17% di sconto):

Come anticipato, le scorte sono piuttosto limitate, l’offerta è a tempo e, anche per via del prezzo piuttosto conveniente, è probabile che siano disponibili ancora per poche ora; ragioni per le quali, se foste interessati e convinti dell’acquisto, fareste bene a non pensarci troppo. Altrimenti, sempre su eBay, potete trovare altre offerte per iPhone 15 a prezzi un pochino superiori, nell’ordine dei 870 euro per il medesimo modello base.

Altre offerte per iPhone 15

Leggi anche: Recensione iPhone 15: poche scelte discutibili, tante cose buone e Recensione iPhone 15 Pro Max: le novità sono quelle giuste

Vi ricordiamo che per non perdervi le migliori offerte sulla tecnologia basta seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.