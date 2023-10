A circa un mese e mezzo dalla presentazione di Apple Watch Ultra 2 che, come abbiamo visto in precedenza introduce pochissime novità rispetto al modello precedente, arriva un’offerta particolarmente allettante che dovrebbe far fugare parecchi dubbi a molti.

Apple Watch Ultra è disponibile da Unieuro, solo online, a meno di 700 euro, oltre 300 euro in meno rispetto al prezzo di listino che, ricordiamo tuttavia essere di 100 euro superiore rispetto a quello del nuovo modello. Ma resta pur sempre un’offerta ghiotta, la più generosa vista finora.

Apple Watch Ultra in offerta a meno di 700 euro da Unieuro

Entrando più nel merito dell’offerta, è possibile acquistare sul sito web di Unieuro Apple Watch Ultra al prezzo di 699 euro, cifra che include la consegna ed è valida per vari abbinamenti che trovate e potete acquistare cliccando sui link che seguono:

Il fatto che altre versioni siano già esaurite è un indice del fatto che l’offerta in questione di Unieuro è particolarmente ghiotta e/o che le scorte disponibili non sono molte. Ragioni per le quali, se vi interessa Apple Watch Ultra non temporeggiate troppo. Ad ogni modo, qualora foste interessati ad altre versioni, o ad Apple Watch Ultra 2, trovate tutto nel link qui sotto.

Apple Watch Ultra e Watch Ultra 2 in offerta da Unieuro

