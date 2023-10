Gli utenti iPhone 15 che guidano un’auto BMW probabilmente per il momento dovrebbero evitare di ricaricare il melafonino attraverso il pad di ricarica wireless del veicolo.

Almeno ciò è quanto suggeriscono alcune segnalazioni che nei giorni scorsi si sono diffuse in Rete e stando alle quali vi sarebbe una sorta di incompatibilità o, ad ogni modo, un problema che pare causi un danno ad iPhone 15.

Un problema per iPhone 15 sulle auto BMW

Alcuni proprietari di BMW si sono lamentati del fatto che il chip NFC del loro iPhone 15 ha smesso di funzionare dopo che hanno ricaricato lo smartphone con il pad di ricarica wireless del loro veicolo.

A dire degli utenti interessati, il melafonino entra in una sorta di modalità di recupero dati con uno schermo bianco e il chip NFC non funziona più dopo il riavvio del dispositivo.

Ricordiamo che su iPhone il chip NFC alimenta funzionalità come Apple Pay e le chiavi digitali dell’auto e gli utenti interessati al problema visualizzano il messaggio di errore “Impossibile impostare Apple Pay” nell’app Wallet e non sembra esserci un modo per risolverlo.

Alcuni utenti sostengono che il colosso di Cupertino ha sostituito il loro iPhone dopo aver confermato che il chip NFC non funzionava ma il modello sostitutivo è comunque vulnerabile al medesimo problema e, pertanto, per il momento pare che non vi sia una soluzione permanente.

Sebbene fino ad oggi le segnalazioni siano arrivate da parte degli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, è possibile che siano interessati anche iPhone 15 e la versione Plus e, pertanto, i possessori di qualsiasi modello della nuova generazione dovrebbero procedere con cautela fino a quando il colosso di Cupertino non troverà una soluzione al problema.

Al momento non è chiaro quale sia la causa specifica di questo problema né quanto sia diffuso o quali modelli di BMW siano interessati.