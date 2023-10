Osmo Pocket 3 è l’ultima novità di DJI in fatto di action cam compatte di fascia alta, un prodotto di qualità che guarda non solo alle prestazioni ma anche alla versatilità e a facilitare l’esperienza utente. DJI Osmo Pocket 3 viene proposta come una fotocamera stabilizzata tascabile, è dotata di un sensore con CMOS da 1 pollice per garantire immagini ricche di dettagli e di un display touchscreen ruotabile da 2 pollici che permette di avere un controllo preciso dello scatto, in questo caso con la possibilità di passare dallo scatto orizzontale a quello verticale. Si tratta di un aggiunta importante nel catalogo action cam DJI, brand che vanta a listino modelli come la Osmo Action 4 svelata solo lo scorso agosto e che, attraverso le parole di Paul Pan (Senior Product Line Manager), dichiara per l’occasione:

Con Osmo Pocket 3, abbiamo ridefinito il concetto di fotografia portatile, offrendo agli utenti uno strumento creativo che combina precisione e portabilità come mai prima d’ora. Non vediamo l’ora di essere testimoni delle storie e dei momenti incredibili che i nostri utenti immortaleranno con questa straordinaria fotocamera.

DJI Osmo Pocket 3 è piccola ma davvero potente e completa

A parte il design particolarmente compatto e tascabile, DJI OSMO Pocket 3 si fa notare senza dubbio per il sensore con CMOS da 1 pollice che garantisce un’elevata qualità delle immagini e un’esposizione ottimizzata, questo anche in particolari scenari dove l’illuminazione è un problema, video o foto notturne in primis. OSMO Pocket 3 registra video in 4K a 120 FPS e offre funzionalità di grado professionale, tra queste le modalità colore D-Log M a 10 bit e HLG a 10 bit, per riprendere paesaggi con dettagli notevoli, presentando colori accurati e luci vivide; con D-Log M a 10 bit è possibile catturare oltre un miliardo di colori, mentre la registrazione HDR in HLG a 10 bit offre una gamma dinamica elevatissima per immagini incredibilmente “ricche” (ovviamente su dispositivi compatibili HDR).

Oltre alla stabilizzazione meccanica a 3 assi, l’ultima action cam di DJI introduce anche una serie di funzionalità intelligenti per migliorare l’esperienza utente e aiutare la creatività. Il touchscreen OLED a colori ruotabile da 2 pollici offre un controllo intuitivo e sempre a portata di mano, mentre la messa a fuoco rapida full-pixel garantisce una messa a fuoco nitida, anche su soggetti in rapido movimento grazie alla nuova modalità Product Showcase. Degni di nota anche ActiveTrack 6.0 e il reparto microfoni; la prima è una funzionalità che offre molteplici modalità di tracciamento, tra cui rilevamento automatico del volto e inquadratura dinamica, i tre microfoni integrati omnidirezionali invece sono ottimizzati per riduce il rumore ambientale, restituendo un audio corposo e pulito.

DJI Osmo Pocket 3 è compatibile con DJI Mic 2 e consente la registrazione in contemporanea con due utenti, ideale quindi per vlog, interviste o dirette streaming. A bordo è prevista poi la funzionalità Effetti Glamour 2.0 che aggiunge opzioni di bellezza personalizzate, senza dimenticare la vasta gamma di modalità creative facilmente accessibili. Tra queste:

SpinShot: ottieni movimenti fluidi della fotocamera a 180° con una sola mano

Motionlapse: dalle albe al traffico cittadino, cattura lo splendido e surreale scorrere del tempo

Zoom digitale: lo zoom digitale fino a 4x ti consente di avvicinarti di più in ogni scatto

Panorama: paesaggi e scenari con dettagli realistici

Un dispositivo di questo tipo ovviamente non può funzionare senza un’app dedicata, in questo caso si tratta di LightCut. LightCut si collega rapidamente alla Osmo Pocket 3 e sfrutta la funzione Editing a un tocco per una creazione intuitiva dei contenuti; parliamo di un’ applicazione dotata di un vasto numero di modelli predefiniti e funzionalità che sfruttano l’Intelligenza Artificiale per riconoscere i momenti salienti dei video, permettendo di creare video curati in modo più semplice e veloce. Chiudiamo con i dati relativi all’autonomia; DJI Osmo Pocket 3 supporta la ricarica veloce e può essere caricata sino all’80% in soli 16 minuti, a carica completa invece può registrare fino a 116 minuti di filmati in 4K/60FPS o fino a 166 minuti di filmati a 1080p/24FPS.

Disponibilità e prezzo

DJI Osmo Pocket 3 si può acquistare subito sul sito del produttore a un prezzo di 549 euro ed è disponibile anche su Amazon con disponibilità immediata (vedi offerta).

