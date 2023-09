Insta360 è un’azienda che negli ultimi anni si è distinta grazie alla produzione di fotocamere – inizialmente solo a 360° – dall’ottima qualità e caratteristiche davvero innovative. Pensiamo alla One R, che ha portato la modularità nel mondo delle action cam, e alla Go che è stata la prima action cam indossabile. Ma anche X3 ha ricevuto notevoli apprezzamenti ed è da molti considerata la migliore e più versatile action camera sul mercato.

Nel suo periodico rinnovamento dei prodotti – Insta360 non lancia un nuovo modello ogni anno come invece fanno altri produttori – quest’anno è toccato alla piccola Go, che giunta alla terza iterazione porta tantissime novità ed un miglioramento complessivo delle prestazioni. Insta360 Go 3 mantiene infatti dimensioni e peso decisamente contenuti, ma arriva con Action Pod, una nuova docking con schermo orientabile che la trasforma in una action cam dalla forma più tradizionale ma che può funzionare anche da controllo a distanza per le impostazioni e le riprese.

Caratteristiche

Insta360 Go 3 mantiene le forme delle due generazioni precedenti, con leggere differenze in dimensioni; misura infatti 54,4 x 25,6 x 23,2mm e pesa solo 35,5 grammi. La parte frontale ospita sempre l’obiettivo fotografico con un copri lente rimovibile, per poter montare ad esempio dei filtri per registrazioni più creative; presente anche il LED indicatore della registrazione o della carica, ed un secondo microfono (novità) per registrare audio di qualità superiore, che si aggiunge a quello superiore già visto nei modelli precedenti. In basso troviamo poi un piccolo speaker di sistema per avvisarci dell’avvio o della fine delle registrazioni, e sul retro ai pogo pin magnetici, per il collegamento alla custodia e la ricarica, si aggiunge una coppia di ganci per un attacco più stabile ad Action Pod e supporti.

L’Action Pod ha una forma che richiama quella delle action cam tradizionali, con l’alloggio per la Go 3 davanti, uno schermo touchscreen orientabile da 2,2” con risoluzione 640 x 320 sul retro, e dimensioni di 63,5 x 47,6 x 29,5mm per un peso di 96,3 grammi. In alto abbiamo il tasto di registrazione, a destra la porta USB-C per la ricarica, un tasto di sgancio per la Go 3 ed un foro per il microfono, a sinistra i tasti di accensione e dei quick setting oltre ad un altoparlante, in basso dei magneti e ganci per fissarsi su supporti o superfici in ferro.

Sia la Insta360 Go 3 che l’Action Pod hanno quindi un sistema di aggancio magnetico, e magnetico è anche il nuovo supporto presente in confezione a cui possiamo fissare sia la Go 3 da sola che con Action Pod, e che porta un attacco a vite per selfie stick, treppiedi ed altri accessori, oltre ad una testa a sfera per orientare la cam. Non mancano poi il ciondolo magnetico e l’Easy Clip che già conosciamo dai modelli precedenti, e che ci consentono di indossare direttamente la cam al collo o di applicarla alla cinghia dello zaino, al cappellino o in molti altri modi.

All’interno di Insta360 Go 3 troviamo un sensore fotografico da 1/2,3” con apertura f/2.2 e focale equivalente di 11,24mm, capace di registrare clip fino a 2,7K – una risoluzione inferiore rispetto ad altre action cam, ma non dimentichiamo la comodità di poter indossare la Insta360 Go 3 e di catturare video creativi che solo con una cam così piccola possiamo pensare di realizzare.

Dal punto di vista delle connettività abbiamo poi il Bluetooth 5.0 e il WiFi, mentre è anche presente la certificazione di impermeabilità: Insta360 Go 3 è certificata IPx8 e può essere portata in immersione fino a 5 metri di profondità, mentre l’Action Pod è solo IPx4 e può resistere a schizzi, ma per le immersioni richiede una custodia impermeabile opzionale.

Insta360 Go 3 ha una batteria da 310mAh capace di registrare fino a 45 minuti di video e di ricaricarsi in circa 35 minuti, ma aggiungendo la carica dell’Action Pod, che ha al suo interno una ulteriore batteria da 1.270mAh, possiamo arrivare a 170 minuti di video; Action Pod si ricarica poi in circa 65 min con un caricatore USB-C. Internamente sono disponibili tre tagli di memoria: 32 GB, 64 GB o 128 GB, che non è possibile espandere attraverso memory card date le dimensioni così compatte del device.

Passando all’utilizzo della cam, possiamo usarla sia da sola che agganciata all’Action Pod, potendo così ampliare le possibilità di registrazione rispetto ai casi più limitati delle action cam tradizionali.

Possiamo indossare la Insta360 Go 3 con il ciondolo o l’Easy Clip e registrare clip in POV, ma anche agganciarla al collare del nostro cane o scegliere altre situazioni creative. L’Action Pod, collegata in modalità wireless, può visualizzare l’inquadratura così da permetterci una regolazione più precisa della cam, dopodiché possiamo avviare o interrompere la registrazione premendo il tasto nascosto sotto la scocca della cam. Da Action Pod o da app per smartphone possiamo personalizzare la funzione del tasto (Quick Capture, click e doppio click) e scegliere la tipologia di registrazione da avviare alla pressione.

Possiamo applicare la Insta360 Go 3 in una postazione fissa, ad esempio magneticamente ad un palo o con l'accessorio Monkey Tail ad una ringhiera, e comandarla a distanza attraverso Action Pod o app per smartphone. Questa situazione è ottimale – ad esempio per delle registrazioni in time-lapse, del traffico cittadino o del tramonto.

Possiamo tenere la Insta360 Go 3 agganciata ad Action Pod e usarla come una action cam classica. Anche in questo caso possiamo personalizzare le modalità di scatto Quick Capture, per scegliere rapidamente la modalità di cattura delle immagini.

Le modalità di registrazione disponibili sono molteplici, e ci permettono di scegliere fra varie situazioni. Abbiamo infatti:

Video : per registrazioni in orizzontale o in verticale fino a 2,7K@30fps;

: per registrazioni in orizzontale o in verticale fino a 2,7K@30fps; Video FreeFrame (precedentemente Video Pro): per registrazioni fino a 1440p@50fps che possono poi essere trasformate in formato orizzontale, verticale o quadrato tramite app Insta360 da smartphone o da PC/Mac;

(precedentemente Video Pro): per registrazioni fino a 1440p@50fps che possono poi essere trasformate in formato orizzontale, verticale o quadrato tramite app Insta360 da smartphone o da PC/Mac; Pre-registrazione : salva fino a 30 secondi di video precedenti alla pressione del tasto di avvio registrazione, per non perdere l’attimo;

: salva fino a 30 secondi di video precedenti alla pressione del tasto di avvio registrazione, per non perdere l’attimo; Loop : la cam registra in modo continua ma salva solo l’ultima porzione della durata impostata, ideale ad esempio per un uso da dash cam;

: la cam registra in modo continua ma salva solo l’ultima porzione della durata impostata, ideale ad esempio per un uso da dash cam; TimeLapse (statico); TimeShift (in movimento); Slow Motion (fino a 1080p@120fps);

(statico); (in movimento); (fino a 1080p@120fps); Foto standard : in formato 16:9 orizzontale, 9:16 verticale, quadrato o panoramico 2,7:1;

: in formato 16:9 orizzontale, 9:16 verticale, quadrato o panoramico 2,7:1; Foto HDR ;

; Foto a intervallo : scatta ad intervalli regolari di tempo;

: scatta ad intervalli regolari di tempo; Starlapse: per ottenere una foto notturna con scie stellari.

Usando le impostazioni standard (che possono sempre essere personalizzate da app o menu), un click sul tasto della Go 3 o della Action Pod avvia la registrazione video in 2,7K, mentre un doppio click invece avvia un video FreeFrame. In entrambi i casi un click successivo interrompe la registrazione. Per selezionare invece altre modalità di scatto possiamo usare l’app da smartphone o l’Action Pod, indipendentemente dal posizionamento della Insta360 Go 3. Rispetto alla Go 2, che aveva un tempo limite di 15 minuti per le clip video, qui non abbiamo alcun limite massimo di durata se non quello imposto dalla memoria interna.

Possiamo anche usare i comandi vocali (disponibili solo in lingua inglese) per avviare o interrompere una registrazione, o per scattare una foto, senza pressioni di tasti o utilizzo di controllo remoto. Non manca la stabilizzazione FlowState, proprietaria di Insta360, che quando registriamo in FreeFrame ci permette anche di bloccare l’orizzonte a 360°, mantenendo quindi il video fermo anche in caso di rotazione completa della cam.

Torna anche FlashCut, una funzione potenziata dall’intelligenza artificiale che analizza le clip registrate e ci permette di ottenere una storia ben confezionata con i momenti migliori, perfetta per una condivisione immediata sui social anche da parte di chi non conosce i software di post-produzione.

Esperienza d’uso

Già con Insta360 Go 2 avevamo avuto modo di creare clip creative sfruttando le dimensioni contenute della cam, ma adesso grazie alla qualità superiore delle immagini della Go 3 possiamo andare ad un livello superiore.

L’aggancio magnetico rende il passaggio della cam da un supporto ad un altro ancora più semplice e immediato, e possiamo attaccare la Insta360 Go 3 ad un selfie stick per farla passare in ambienti molto piccoli, sollevarla dal basso verso l’alto imitando il decollo di un drone, o pensare a tante altre idee creative.

Il modo naturale, quello pensato per la prima Go, è quello di usare il ciondolo o l’Easy Clip e registrare immagini in POV durante i momenti della nostra giornata. Possiamo quindi documentare le nostre attività quotidiane, imprimere i ricordi delle vacanze così come li viviamo, e molto altro.

L’app Insta360 per smartphone comprende tantissime idee, con video e tutorial per aiutarci a creare storie sempre diverse e coinvolgenti, ma ci permette anche di editare direttamente dal telefono le clip per regolare il formato e l’inquadratura. Ad esempio, un video FreeFrame può essere salvato in orizzontale per diventare un Reel di Instagram, permettendoci di muovere l’inquadratura più a destra o a sinistra ed ottenere un risultato ottimale; successivamente possiamo salvarlo nuovamente, ma questa volta in formato orizzontale per caricarlo su YouTube.

Chi invece non ha urgenza di condividere le clip registrate può trasferirle sul PC e usare l’app Insta360 Studio per un montaggio più elaborato.

In generale possiamo dire che Insta360 Go 3 è davvero facile da usare e non richiede particolare pratica; quindi, anche chi è alle prime armi può sicuramente creare video coinvolgenti in modo semplice. Abbiamo apprezzato il miglioramento della qualità rispetto alle versioni precedenti, come anche la possibilità di usare Action Pod come controllo remoto.

Abbiamo notato che sia con l’uso indipendente, sia agganciata ad Action Pod, Insta360 Go 3 non ha mai avuto i problemi di surriscaldamento che solitamente riscontriamo con altre action cam. Ottimo lavoro, quindi, anche per quanto riguarda il controllo delle temperature, e nessuna paura di vedere la Go 3 spegnersi durante una registrazione in TimeLapse o in Loop.

Se guardiamo alla risoluzione è normale che sia inferiore rispetto a quella di una One RS o di una GoPro, ma la qualità delle immagini registrate non ha differenze rilevanti. Merito sicuramente dell’ottimo software sviluppato da Insta360 per questa Go 3, che si candida quindi a diventare la vostra unica action cam e non solo un dispositivo secondario per riprese POV.

Insta360 Go 3: disponibilità e prezzo

Insta360 Go 3 è disponibile su Amazon, sul sito del produttore e nei migliori negozi di elettronica con un prezzo di listino a partire da €429,99 a seconda del taglio di memoria interna (32GB, 64GB o 128GB) e al bundle con accessori scelto.

Insta 360 Go 3

Dimensioni Go 3 54,4×25,6×23,2mm Peso Go 3 35,5g Dimensioni Action Pod 63,5×47,6×29,5mm Peso Action Pod 96,3g Stabilizzazione FlowState con Horizon Lock a 360° Giroscopio 6 assi Memoria 32GB, 64GB, 128GB Connettività Bluetooth 5.0, WiFi 5 (ac) Porta di ricarica USB-C (su Action Pod) Batteria 310mAh (GO 3); 1270mAh (Action Pod) Autonomia 45min (Go 3); 170min (con Action Pod) Tempo di ricarica Circa 35 min (Go 3); circa 65 min (Action Pod) Ambiente di utilizzo Da -20°C a 40°C Impermeabilità IPx8, fino a 5m di profondità (Go 3); IPx4 (Action Pod) App Insta360 Colore Bianco

Specifiche fotografiche