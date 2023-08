A pochi giorni dalla presentazione del drone Air 3, DJI porta sul mercato italiano una nuova action cam di fascia medio-alta. Si chiama DJI Osmo Action 4 e, dalla sua, monta un sensore molto grande, da 1/1,3″, che dovrebbe garantire immagini migliori rispetto alla versione precedente, di buona qualità anche in situazioni di scarsa illuminazione. È possibile usarla anche sott’acqua fino a 18 metri di profondità (senza custodia, che permette immersioni fino a 60 metri), monta una batteria che garantisce un’autonomia massima di 160 minuti secondo quanto dichiara l’azienda e un doppio schermo touchscreen che ne semplifica la gestione. Per tutte le altre caratteristiche, per i prezzi e per la disponibilità di DJI Osmo Action 4, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e immagini di DJI Osmo Action 4

Specifiche e funzioni

La novità di questa nuova versione della action cam di DJI sta nel sensore CMOS, la cui diagonale passa da 1/1,7″ a 1/1,3″, con un’apertura f/2,8, FOV da ultra grandangolare di 155° e pixel dalle dimensioni di 2,4 μm. Abbinato alla modalità colore D-Log M a 10 bit con più di un miliardo di colori e una gamma dinamica particolarmente ampia per la post-produzione, e alla possibilità di registrare video in 4K a 120 FPS, DJI Osmo Action 4 promette riprese video di elevata qualità. Riguardo invece alle foto, la risoluzione è di 10 megapixel, mentre gli ingrandimenti raggiungono al massimo il 4x digitale, fino a 2x per i video.

Per quanto riguarda la stabilizzazione è presente la tecnologia RockSteady 3.0, che funziona anche in 4K a 120 FPS, e la correzione automatica delle inclinazioni sull’orizzonte a qualsiasi angolazione e condizione, nota come HorizonSteady a 360°. Da segnalare anche la calibrazione della temperatura del colore funzionante tramite un sensore di temperatura dedicato, utile anche sott’acqua (Vivid Underwater).

DJI Osmo Action 4, come anticipato, è equipaggiata con due display touchscreen con luminosità di 750±50 cd/m²: quello anteriore posto al fianco del sensore è da 1,4″ con risoluzione 320 x 320 pixel (323 PPI la densità), più grande il posteriore, da 2,25″ con risoluzione 360 x 640 pixel (simile la densità: 326 PPI).

Discorso autonomia, questa action cam promette oltre 2 ore e mezza di autonomia (il produttore dichiara circa 160 minuti registrando a 1080p e 24 FPS in 16:9, con RockSteady attivo, Wi-Fi disattivato e schermo spento, a una temperatura di 25° C), grazie a una batteria da 1770 mAh che si ricarica da 0 all’80% in soli 18 minuti.

Per il resto, fra le altre funzioni segnaliamo per DJI Osmo Action 4 la possibilità di registrare l’audio in stereo, con 3 microfoni e un software pensato per ridurre il rumore del vento; la funzionalità per le dirette streaming in Wi-Fi che sfrutta l’hotspot dello smartphone; l’alimentatore esterno per le registrazioni più lunghe; il pulsante Quick Switch per le transizioni senza interruzioni fra modalità di scatto; le 5 modalità personalizzate facilmente accessibili; oltre alle notifiche vocali, alle funzioni di controllo vocale, allo zoom digitale fino a 2x e a InvisiStick, la funzione che riconosce e nasconde in maniera digitale il selfie stick.

Con l’app LightCut è possibile collegare l’action cam tramite Wi-Fi per visualizzare anteprime ed effettuare modifiche rapide dallo smartphone, integrando vari modelli di storie e strumenti di modifica semplici ed efficaci, perfino dedicati a vari scenari di utilizzo fra cui le immersioni, il surf, lo sci/snowbord, il ciclismo, i vlog e altro.

Come al solito, a corredo c’è un vasto assortimento di accessori con cui sbizzarrirsi a seconda degli sport con cui si desidera utilizzare DJI Osmo Action 4. Eccone alcuni, a cui si aggiungono anche alcuni kit.

Cintura pettorale

Supporto per Osmo Action per la mentoniera dei caschi integrali

Custodia impermeabile fino a 60 m

Impugnatura con galleggiante DJI

Kit base adesiva piatta

Supporto per il sellino della bici

Supporto per il manubrio

Cinturino da polso a 360°

Telecomando GPS a Bluetooth

Mini manico telescopico

Cinturino da zaino

Custodia multifunzione per la batteria

Supporto da collo

Immagini e dimensioni

Per quanto riguarda infine le dimensioni, DJI Osmo Action 4 è una action cam piccola e abbastanza leggera. A seguire i numeri dichiarati dal produttore: 70,5 mm di larghezza, 44,2 mm di altezza e 32,8 mm di spessore per un peso di 145 grammi.

Prezzo e disponibilità di DJI Osmo Action 4

DJI Osmo Action 4 è disponibile sul mercato italiano da oggi, 2 agosto. Si può comprare direttamente sul sito web del produttore e presso i rivenditori autorizzanti come Amazon, dove è possibile acquistarla in varie versioni. A seguire i prezzi di listino e le 2 opzioni di vendita principali con gli accessori inclusi.

DJI Osmo Action 4 Combo Standard a 429 euro , con inclusi una Batteria Extreme, la Cornice di protezione orizzontale-verticale, il Supporto per adattatore a sgancio rapido , la Base adesiva ricurva, una vite di bloccaggio, un cavo PD da tipo C a tipo C, un paraluce e un tappetino antiscivolo;

, con inclusi una Batteria Extreme, la Cornice di protezione orizzontale-verticale, il Supporto per adattatore a sgancio rapido , la Base adesiva ricurva, una vite di bloccaggio, un cavo PD da tipo C a tipo C, un paraluce e un tappetino antiscivolo; DJI Osmo Action 4 Adventure Combo a 529 euro include: una Batteria Extreme, la Cornice di protezione orizzontale-verticale, il Supporto per adattatore a sgancio rapido, la Base adesiva ricurva, una vite di bloccaggio, un cavo PD da tipo C a tipo C, un paraluce e un tappetino antiscivolo.

Sul sito web di DJI è possibile tuttavia optare per molti altri pacchetti per bici da corsa, mountain bike e moto, immersioni, hiking e surf, pacchetti che includono alcuni degli accessori specifici citati sopra.

