Se volevate noleggiare un film o acquistarne uno a tema Halloween appena uscito a buon prezzo, ci sono buone notizie per voi, perché Amazon ha lanciato un’offerta valida per alcuni giorni che abbassa i prezzi di vari titoli di Prime Video: 0,99 euro per tutti nel primo caso, sconto del 30% nel secondo. Ma scopriamo meglio i dettagli di questa nuova promozione, disponibile solo per alcuni giorni.

Nei dettagli dell’offerta di Amazon Prime Video su film da acquistare e noleggiare

Per quanto riguarda il noleggio, Amazon permette di noleggiare tutti i film presenti sul Prime Video Store a soli 0,99 euro grazie a una promozione valida fino a domenica 29 ottobre 2023.

Come anticipato, sono disponibili per l’acquisto a prezzi scontati anche i film appena usciti a tema Halloween su Amazon Prime Video, scontati del 30%, ma senza indicazioni relative al termine della promozione in questo caso.

Non si segnalano altre promozioni o cambiamenti relativi al resto del catalogo del servizio di streaming di Amazon, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime a 4,99 euro al mese o a 49,99 euro all’anno) 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno per gli studenti), accessibile anche con la prova gratuita valida per 30 giorni.

Leggi anche: cosa guardare su Amazon Prime Video a ottobre? Le novità tra film, serie TV e originals e in arrivo la pubblicità su Amazon Prime Video, anche in Italia: ecco quando