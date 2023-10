Un paio di settimane fa Sony ha svelato il nuovo modello della PlayStation 5. Si tratta di una vera e propria versione che propone un design rinnovato, dimensioni nettamente ridotte e un corpo più leggero, ma soprattutto gli utenti che sceglieranno la versione Digital potranno acquistare separatamente l’unità ottica. Ora sembra che sarà necessaria una connessione Internet per far funzionare l’unità ottica con la PS5 a cui è collegata.

Le immagini della confezione del prossimo bundle PS5 con Call of Duty: Modern Warfare III rivelano che “è necessaria una connessione Internet per associare l’unità Blu-ray e la console PS5 al momento della configurazione”.

Additional images of the Modern Warfare III PS5 Slim Bundle

Back says “150GB minimum.” Also says 90GB+ download required to play.

Bundle is available November 10th

(ty @_tlyer) pic.twitter.com/zAhx0lZWdu

— CharlieIntel (@charlieINTEL) October 24, 2023