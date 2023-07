I dispositivi della gamma Amazon Fire TV coprono una forbice di prezzo piuttosto ampia, ma — nel complesso — sono tutte soluzioni decisamente consigliabili per chiunque voglia dare una marcia in più alla propria esperienza di intrattenimento, domestico e non.

Complici i prezzi di listino tutt’altro che proibitivi e le offerte piuttosto frequenti, questi dispositivi finiscono continuamente tra le mani anche degli utenti meno esperti, per questo motivo — sebbene si tratti di prodotti dall’utilizzo abbastanza semplice ed intuitivo — può tornare utile snocciolare alcuni consigli utili che miglioreranno nettamente l’esperienza d’uso di quanti ancora non li conoscono.

Amazon Fire TV: cinque consigli per usarli al meglio

A beneficio degli utenti meno esperti, ricordiamo che la gamma di dispositivi di Amazon per l’intrattenimento è così composta:

I modelli sono elencati in ordine crescente sulla base del prezzo di listino e va da sé che quelli più costosi sono anche quelli tecnicamente più avanzati. Al netto delle differenze tecniche e qualitative, comunque, ci sono alcuni consigli di carattere generale che possono essere considerati praticamente universali.

Fire TV Stick ovunque

Il principale punto di forza delle Amazon Fire TV Stick è rappresentato dalle loro dimensioni compatte: questo consente di riporle senza problemi in qualsiasi zaino o valigia e di portarle sempre con sé. Che ci si rechi in un’altra casa, in un hotel o in un B&B, tutto ciò che occorre per avere la propria esperienza di intrattenimento sempre con sé è un televisore dotato di una porta HDMI. Tra l’altro, ciò vale anche all’estero: in molte destinazioni basta cambiare le impostazioni relative al Paese.

Smartphone o telecomando: a voi la scelta

Il telecomando dei prodotti Amazon Fire TV è parte integrante dell’esperienza d’uso: le dimensioni ridotte, i tasti di scelta rapida, Alexa a portata di clic sono solo alcuni dei suoi pregi. Ad ogni modo, tale strumento è importante, ma non insostituibile e per farlo basta lo smartphone: è sufficiente collegare il telefono alla stessa rete Wi-Fi di Fire TV, scaricare e aprire l’App Fire TV e seguire pochi semplici passaggi ed il gioco è fatto.

A proposito di telecomandi, quello vocale Alexa Pro non teme neppure i famigerati cuscini del divano: in caso di smarrimento, non bisogna fare altro che rivolgere il comando “Alexa, trova il mio telecomando” a un qualsiasi dispositivo con Alexa, tramite le app Alexa o Fire TV — dove è presente anche un tasto “Trova il mio telecomando” — e seguire il suono emesso dal telecomando tramite l’altoparlante integrato. Badate bene che la Fire TV deve essere accesa e il telecomando deve trovarsi in un raggio di 10 metri.

Fire TV + Echo

Le dimensioni compatte costringono i dispositivi Amazon Fire TV ad affidare la parte audio alla TV collegata, ma nel listino di Amazon c’è un’altra soluzione sfruttabile e ci sono buone probabilità che ce l’abbiate già in casa: le Fire TV si possono abbinare agli altoparlanti intelligenti della serie Amazon Echo, così da sfruttarli come sistema audio. Per maggiori dettagli su come fare, vi rimandiamo al sito ufficiale, ma per brevità sappiate che non dovete fare altro che:

Aprire l’app Alexa ed entrare in Dispositivi. Selezionare +, scorrere fino alla parte inferiore della schermata e selezionare Combina altoparlanti. Selezionare Home Theater e poi scegliere il proprio dispositivo compatibile (fino a due Echo, con Echo Sub opzionale). Seguire le istruzioni per completare la configurazione.

Giochi per tutta la famiglia

L’intrattenimento di Amazon Fire TV non si limita allo streaming di contenuti: ci sono anche dei giochi per tutta la famiglia — di strategia, di abilità, grandi classici come Tetris — ed è possibile aprirli tramite dei semplici comandi vocali.

Accessibilità

Tutti i dispositivi Amazon Fire TV includono delle funzioni dedicate all’accessibilità (qui la pagina ufficiale dedicata), come:

Sottotitoli : attivabili per impostazione predefinita nelle funzioni di Accessibilità di Fire TV, sono un valido aiuto per i non udenti e per chiunque voglia o abbia necessità di visualizzare sullo schermo dialoghi, suoni o azioni di film e serie TV sotto forma di testo.

: attivabili per impostazione predefinita nelle funzioni di Accessibilità di Fire TV, sono un valido aiuto per i non udenti e per chiunque voglia o abbia necessità di visualizzare sullo schermo dialoghi, suoni o azioni di film e serie TV sotto forma di testo. VoiceView : un lettore schermo che pronuncia ad alta voce il testo sullo schermo mentre si naviga tra le varie voci dei menu.

: un lettore schermo che pronuncia ad alta voce il testo sullo schermo mentre si naviga tra le varie voci dei menu. Banner testuale : raggruppa le informazioni da varie parti dello schermo e mostra il testo descrittivo in un unico punto fisso. È pensato per gli utenti con disabilità visive e limitazioni del campo visivo.

: raggruppa le informazioni da varie parti dello schermo e mostra il testo descrittivo in un unico punto fisso. È pensato per gli utenti con disabilità visive e limitazioni del campo visivo. Streaming audio per gli apparecchi acustici (ASHA) : per maggiori dettagli, visitate il nostro articolo dedicato.

: per maggiori dettagli, visitate il nostro articolo dedicato. Lente d’ingrandimento : ingrandisce lo schermo, a beneficio degli utenti ipovedenti.

: ingrandisce lo schermo, a beneficio degli utenti ipovedenti. Descrizioni audio : pensate per spettatori non vedenti o ipovedenti, sono impostabili come predefinite su Prime Video e consistono nella narrazione dei particolari su azioni, personaggi, cambi di scena, testi sullo schermo e altri contenuti visivi.

: pensate per spettatori non vedenti o ipovedenti, sono impostabili come predefinite su Prime Video e consistono nella narrazione dei particolari su azioni, personaggi, cambi di scena, testi sullo schermo e altri contenuti visivi. Testo ad alto contrasto : facilita la lettura cambiando la maggior parte del testo sullo schermo in bianco o nero e aggiungendo un bordo del colore opposto.

: facilita la lettura cambiando la maggior parte del testo sullo schermo in bianco o nero e aggiungendo un bordo del colore opposto. Accendere la TV con Alexa: questa funzione, comoda per tutti, è utilissima per gli utenti con mobilità ridotta.

