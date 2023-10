Nella giornata di oggi, Logitech ha presentato un nuovo paio di cuffie wireless da lavoro, di fascia elevata dotate di una curiosa funzione basate sull’intelligenza artificiale. Si chiamano Logitech Zone Wireless 2 e si presentano come un prodotto professionale che, oltre a garantire una qualità audio elevata, punta su alcune opzioni pensate per chiamate e videochiamate di lavoro: ad esempio la riduzione del rumore ambientale ibrida, una funzione che elimina i rumori dell’interlocutore grazie all’IA, o ancora, la certificazione con le principali piattaforme professionali quali Microsoft Teams, Zoom e Google Meet.

Le cuffie professionali Logitech Zone Wireless 2 nei dettagli

Specifiche tecniche

Le Logitech Zone Wireless 2 sono delle cuffie professionali dotate di altoparlanti da 40 mm con risposta in frequenza fra 20 e 20 kHz (per la musica) e tra 100 e 8 Khz (nel parlato). La versione del Bluetooth è la 5.2, che le garantisce un raggio d’azione in campo aperto di 50 metri, la connettività multipunto per passare fra due dispositivi senza doversi scollegare e ricollegare ogni volta, e la compatibilità con la stragrande maggioranza di smartphone e PC: funzionano con dispositivi Android e iOS, nonché con computer Windows, macOS o ChromeOS (anche tramite USB-C, USB-A).

Per quanto riguarda l’autonomia, le Logitech Zone Wireless 2 integrano una batteria agli ioni di litio che, secondo quanto dichiara il produttore, garantisce:

fino a 15 ore di conversazione con ANC attivo, e fino a 18 se spento;

fino a 12 ore di conversazione con la nitidezza di chiamata avanzata e ANC attivo, e fino a 14 se spento;

fino a 22 ore di ascolto con ANC attivo e fino a 40 quando è spento.

La ricarica completa richiede invece 2 ore, ma grazie alla funzione di ricarica rapida, bastano 5 minuti per un’ora di conversazione. Per quanto concerne invece le dimensioni, sono alte 183,9 mm, larghe 179,1 e profonde 70 mm; pesano 230 grammi.

Funzioni e immagini

Numeri e specifiche a parte, queste Logitech Zone Wireless 2 sono particolari soprattutto per le funzioni che integrano. Parlavamo ad esempio della nitidezza di chiamata avanzata, una funzione che usa l’intelligenza artificiale per ridurre il rumore ambientale all’altro capo della chiamata, cioè proveniente dall’interlocutore, utile ad esempio se quest’ultimo non utilizza delle cuffie o dei sistemi capaci di eliminare i rumori ambientali.

Grazie ai quattro microfoni integrati le cuffie promettono un’elevata capacità di riduzione del rumore ambientale (anche i clic della tastiera o altri rumori meno udibili) da parte dell’utente stesso, funzione che, come la precedente, è gestibile con l’app companion Logi Tune, che permette ad esempio di attivare la modalità ANC alta o ibrida, o di personalizzare l’equalizzazione.

Per il resto, a parte le certificazioni citate che garantiscono la piena compatibilità con le principali piattaforme di videoconferenze, le Logitech Zone Wireless 2 sono realizzate anche con materiali riciclati e con parti sostituibili, per ragioni di maggiore durata nel tempo, integrano dei sensori che rilevano quando il dispositivo viene rimosso per mettere in pausa la riproduzione dei contenuti, hanno una superficie tattile dei padiglioni con cui controllare volume e riproduzione. Da segnalare anche Logitech Sync, un software basato su cloud per la gestione dei dispositivi per videoconferenze da remoto e non.

In confezione, oltre alle cuffie ci sono anche un ricevitore USB-C, un adattatore USB-A, un cavo di ricarica USB-C, una custodia da viaggio e la manualistica.

Prezzi e disponibilità di Logitech Zone Wireless 2

Le cuffie Logitech Zone Wireless 2 sono state presentate sul mercato italiano e internazionale oggi, 16 ottobre 2023. Da noi costano 369,99 euro di listino e sono acquistabili nella sola versione nero grafite sul sito web di Logitech, ma dovrebbero essere disponibili a breve anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

