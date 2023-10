A distanza di pochi giorni dalla prova del comparto fotografico di iPhone 15 Pro Max e del modello più piccolo, entrambi valutati anche per altre questioni, DxOMark ha pubblicato le recensioni anche dei modelli più economici. iPhone 15 e iPhone 15 Plus ne escono bene, quasi sempre ai livelli dei precedenti modelli Pro, ad eccezione dei display, un po’ sotto per ovvi motivi: frequenza di aggiornamento di 60 Hz in primis.

Per quanto riguarda le fotocamere e l’audio, la valutazione è invece pressoché pari a iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, fatto che contribuisce assieme ad altri aspetti a renderli molto interessanti, più dei modelli che vanno a sostituire, come abbiamo d’altronde sottolineato nella nostra recensione nei giorni scorsi. Ma scopriamo insieme i punti più rilevanti emersi dalle del portale specializzato DxOMark.

I risultati dei test di DxOMark su fotocamere, display e audio di iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Fotocamere alla prova

Il comparto fotografico di iPhone 15 e iPhone 15 Plus è composto da un sensore principale da 48 MP (f/1.6) con Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS, zoom ottico 2x; e da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con Dual Pixel PDAF e angolo di visione a 120°. DxOMark, al momento non ha ancora messo alla prova la fotocamera frontale, una grandangolare da 12 MP (f/1.9) con PDAF.

Un 12esimo posto nella classifica generale, dietro proprio al duo iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, rende già l’idea della qualità del comparto di questi nuovi smartphone di Apple che, secondo il noto portale, se la cavano bene soprattutto in condizioni di ottima illuminazione all’aperto e anche al chiuso; di livello molto elevato anche l’effetto bokeh e la resa cromatica delle tonalità della pelle. Faticano invece un po’ al calar del sole (o della luce), sia nelle foto che nei video, la gamma dinamica è un po’ limitata e il rumore evidente nelle zone d’ombra; l’altro ovvio limite, riguarda la scarsa capacità di ingrandimento, legata alla mancanza di un sensore dedicato.

Per esempi di immagini e video, e per maggiori informazioni al riguardo, trovate tutti i dettagli della prova di iPhone 15 e iPhone 15 Plus nell’articolo pubblicato sul sito di DxOMark.

Display alla prova

Bene, ma non benissimo i display di iPhone 15 e iPhone 15 Plus: dei Super Retina XDR OLED a 60 Hz con luminosità di picco di 2000 nit, HDR10+ e Dolby Vision: da 6,1″ con risoluzione 1179 x 2556 pixel per il primo e da 6,7″ con risoluzione 1290 x 2796 pixel per il secondo.

Nonostante il refresh rate fermo ai 60 Hz DxOMark ha tuttavia giudicato molto validi i pannelli dei nuovi smartphone di Apple, che si posizionano al 15esimo posto nella classifica globale, sopra iPhone 13 Pro ma sotto i modelli Pro di questo e dello scorso anno.

Fra i punti di forza la vividezza dei colori, la luminosità molto elevata e la mancata perdita di fotogrammi durante la riproduzione dei video. D’altro canto, a parte la frequenza di aggiornamento che influisce negativamente su fluidità delle animazioni e dei giochi, soprattutto, il portale ha sottolineato una dominante arancione sulla resa cromatica che si evidenza soprattutto sui toni della pelle nelle foto e nei video. Per tutti gli altri dettagli, anche in questo caso, vi rimandiamo all’articolo dedicato pubblicato sul sito di DxOMark.

Audio alla prova

Per quanto riguarda invece l’audio, partiamo col sottolineare che iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono dotati di due altoparlanti, supportano la tecnologia Dolby Atmos e audio spaziale. Il 17esimo posto nella classifica di DxOMark significa anche audio giudicato ai livelli dei modelli più costosi, che totalizzano appena 1 o 2 punti in più a seconda che si tratti degli iPhone 14 Pro e di iPhone 15 Pro e del modello Pro Max di quest’anno.

Questione riproduzione, le prestazioni sono molto buone, come lo è la resa timbrica, l’audio spaziale e l’estensione delle gamma bassa; di contro il portale sottolinea un po’ di distorsione e di compressione a volumi elevati e durante la visione di film. Sul fronte della registrazione, iPhone 15 e 15 Plus fanno altrettanto bene per resa timbrica, anche con volumi particolarmente elevati come ai concerti; viceversa sono state giudicate scarse le prestazioni dello zoom audio e la resa della gamma media, troppo dipendente dalle situazioni e dall’app che si utilizza. Anche in questo caso, se volete approfondire, qui trovate l’articolo dedicato di DxOMark.

