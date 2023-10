NVIDIA ha annunciato i nuovi prezzi per il servizio GeForce NOW in alcune regioni, inclusa l’Europa. I prezzi aggiornati sono più alti ed entreranno in vigore il prossimo mese.

Tuttavia i prezzi per i costi di abbonamento per i livelli Priority e Ultimate di GeForce NOW hanno subito dei rincari in percentuali diverse a seconda dei mercati.

NVIDIA aumenterà i prezzi degli abbonamenti a GeForce NOW dall’1 Novembre

NVIDIA ha rincarato il prezzo degli abbonamenti Priority e Ultimate di circa il 40% in Canada, mentre in Europa e Regno Unito i prezzi aumentano al 10% al 30%.

Nel Regno Unito l’aumento dei costi sarà dell’11%, mentre in Germania sarà del 10%, tuttavia per la Danimarca il rincaro sarà del 13%, mentre in Svezia i prezzi cresceranno del 30%.

Dall’1 novembre 2023, in Europa 1 mese di Priority passerà da 9,99 a 10,99 euro, mentre 6 mesi costeranno 54,99 euro e non più 49,99. Il piano Ultimate da 1 mese passerà da 19,99 euro a 21,99, mentre per 6 mesi bisognerà sborsare 109 euro e non più 99,99.

NVIDIA giustifica gli aumenti come una necessità per compensare l’aumento dei costi operativi in ​​Canada ed Europa, probabilmente per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, tuttavia gli aumenti in certe regioni sono considerevoli.

Se non altro i membri Fondatori non saranno interessati dagli aumenti di prezzo, poiché godono del vantaggio “Founders for Life”, avendo aderito per primi al servizio GeForce NOW.

