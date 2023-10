Nelle scorse ore, Dell ha presentato ufficialmente il nuovo Latitude 7030 Rugged Extreme, un tablet con Windows 11 che punta tutto su resistenza, leggerezza e portabilità e che si candida a diventare uno strumento di lavoro utile per tutti coloro i quali si ritrovino a svolgere le proprie mansioni in ambienti dalle condizioni difficili.

Il produttore lo descrive, infatti, come il tablet rugged con Windows 11 più leggero in circolazione e non manca di mettere nel dovuto risalto l’ecosistema di accessori dedicati — una maniglia rigida, un pennino passivo, una tastiera staccabile e persino una cinghia da polso — e le batterie intercambiabili (hot-swappable) per un utilizzo prolungato.

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme Tablet: Windows 11 a portata di mano

È passato esattamente un anno dal lancio del tablet Latitude 7230 Rugged Extreme da parte di Dell e adesso il produttore ha deciso di affiancargli un modello ancora più compatto: in questo caso, infatti, parliamo di uno schermo da 10,1 pollici contro i 12 pollici del precedente modello; ma soprattutto di una cura dimagrante che ha permesso di fermare l’ago della bilancia ad appena 1,01 kg.

Insomma, che sia da portare con sé in cantiere, o in fabbrica, o sulla cima di un monte innevato, il nuovo Dell Latitude 7030 Rugged Extreme non sarà gravoso da trasportare. Rispetto al modello più grande, il produttore ha tenuto ferme le caratteristiche chiave, ovvero prestazioni, sicurezza, connettività e resistenza; gli ingombri più ridotti, invece, sono pensati per favorire l’utilizzo in mobilità del dispositivo. A proposito della natura rugged del prodotto, non si possono non citare le certificazioni IP-65 contro polvere, sporco e infiltrazioni d’acqua e MIL-STD 810, frutto del superamento di test di resistenza alle cadute e a temperature estreme (da -20 a 145 °F). Per quanto riguarda la sicurezza, fondamentale in contesti lavorativi, Dell ricorda il sistema di crittografia TPM 2.0 ControlVault. Non mancano una fotocamera a infrarossi per il riconoscimento del volto tramite Windows Hello di Microsoft, un sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale, un interruttore per la fotocamera a tutela della privacy e un lettore di smartcard tramite contatto o contactless.

Dell non ha trascurato la dotazione tecnica di questo dispositivo, che può essere equipaggiato con processori Intel Core di dodicesima generazione fino a i7, offre la grafica integrata Iris Xe nelle configurazioni i5 e i7 e può arrivare fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e fino a 2 TB di SSD NVMe. Sul piano della connettività, si riportano: Wi-Fi 6E con doppia banda larga, supporto 5G e GPS. Il display da 10,1 pollici è in 16:10 con risoluzione FHD+ (1920 x 1200 pixel), raggiunge i 1.000 nit di luminosità e supporta l’utilizzo con i guanti. La batteria interna è da 36 Whr, ma è presente uno slot per inserire due batterie intercambiabili.

Gli accessori dedicati

Dell ha affiancato al tablet un set di accessori dedicati potenzialmente molto utili:

Maniglia rigida e pennino passivo (la maniglia include un vano in cui riporre la penna).

e (la maniglia include un vano in cui riporre la penna). Tastiera staccabile con retroilluminazione RGB e certificazione IP-65 per trasformare il tablet in un 2-in-1

staccabile con retroilluminazione e certificazione per trasformare il tablet in un 2-in-1 Cighia da polso rotante a 360 gradi con attacco VESA 50 x 50.

Il tablet può essere personalizzato con: lettore di codici a barre, RJ-45, ingresso jack audio universale o USB-A. Sono presenti anche due tasti fisici personalizzabili tramite l’app Rugged Control Center.

Prezzo e disponibilità

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme Tablet è chiaramente un prodotto di nicchia. In sede di annuncio, il produttore ha riferito che il prodotto sarà disponibile a livello globale entro la fine dell’anno, tuttavia non ha indicato un prezzo di listino. Insomma, per scoprire la data di arrivo sul mercato e la cifra che sarà necessario sborsare per averlo, non ci resta che darvi appuntamento a quando Dell ufficializzerà il tutto.

