Dell ha annunciato un nuovo tablet progettato per un utilizzo in ambienti lavorativi come i cantieri edili. Il nuovo Latitude 7230 Rugged Extreme è un tablet testato per resistere a cadute e condizioni meteorologiche estreme.

Caratteristiche del tablet Dell Latitude 7230 Rugged Extreme

Con un peso a partire da 1,26 Kg, Dell Latitude 7230 Rugged Extreme può sopportare cadute da altezze fino a oltre un metro e resistere a temperature comprese tra -6,6 e 62 ºC circa ed è classificato IP65 per la resistenza all’acqua e alla polvere, inoltre il dispositivo è certificabile per l’uso in aree pericolose.

Rispetto al modello precedente, Dell Latitude 7230 Rugged Extreme adotta processori Intel Core di 12a generazione affiancati da un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5 e 2 TB di memoria interna tramite SSD.

Il display touchscreen utilizzabile anche con i guanti passa dal precedente formato 16:9 al formato 16:10 più alto, inoltre ora il pannello è ancora più luminoso poiché raggiunge fino a 1200 nit di luminosità per un’ottima visibilità all’aperto.

Il comparto fotografico include una fotocamera frontale da 5 MP con supporto per Windows Hello e una fotocamera posteriore da 11 MP con un flash per l’uso in ambienti bui.

Dell Latitude 7230 Rugged Extreme è dotato di due batterie sostituibili mentre il tablet è in uso che possono fornire fino a 20 ore di autonomia con una carica.

Questo tablet rugged offre varie porte fisse, tra cui due porte Thunderbolt 4, una USB di tipo A, un jack per cuffie, un lettore di schede microSD e uno slot nano SIM, alle quali è possibile aggiungere altre porte intercambiabili a scelta fra una porta USB Type-A o HDMI sul lato destro e una porta RJ45 Ethernet, RS-232 mini-seriale o uno scanner di codici a barre lungo il bordo superiore, inoltre è disponibile anche un lettore di Smart Card opzionale. Sul fronte della connettività wireless il tablet supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, oltre alla connettività mobile opzionale LTE o 5G, in più il dispositivo offre l’accesso prioritario ai servizi di emergenza. Gli accessori disponibili per Dell Latitude 7230 Rugged Extreme includono una tastiera rimovibile progettata per essere robusta quanto il tablet, una cinghia da polso girevole, un supporto magnetico e altro ancora per personalizzare l’esperienza in base alle esigenze di utilizzo. Disponibilità e prezzi del tablet Dell Latitude 7230 Rugged Extreme

Il tablet Dell Latitude 7230 Rugged Extreme sarà disponibile entro la fine dell’anno e il prezzo sarà annunciato poco prima della data di rilascio.

Leggi anche: Migliori notebook da lavoro di Ottobre 2022, ecco i nostri consigli