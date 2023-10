I proprietari di veicoli Tesla potranno contare su un nuovo kit offroad che alza l’auto per la guida in fuoristrada. Dopo la soluzione offerta dall’azienda tedesca Delta4x4, ora la cinese Pu.Labo punta a offrire un kit di sollevamento di un’altra categoria per Tesla Model Y e Model 3.

Al costo di un migliaio di dollari il kit di Delta4x4 permette di rialzare l’assetto fino a 7,6 cm circa, ma la soluzione di Pu.Labo si spinge ben oltre.

Pu.Labo lancia un nuovo kit offroad per Tesla Model Y e Model 3

Innanzitutto il kit prodotto a Shanghai solleva la Tesla Model Y o Model 3 fino a poco meno di 13 cm, ma include anche bracci di controllo ridisegnati e ammortizzatori regolabili.

Il kit è stato testato in diverse condizioni difficili, tra cui fango e sabbia, confermando le sue capacità nella guida fuoristrada.

Tuttavia il kit di sollevamento di Pu.Labo è molto più costoso di quello di Delta4x4, poiché ha un prezzo di listino di 15.000 dollari e un prezzo di lancio di 12.000 dollari.

I proprietari di veicoli Tesla idonei ora hanno due possibilità: il kit di Delta4x4 per le scampagnate fuoristrada e il kit di Pu.Labo per un’esperienza ai limiti dell’offroad.

Tesla continua a dominare il mercato delle auto elettriche e si sta adoperando per lanciare l’atteso Cybertruck che recentemente è stato beccato in una inedita versione “graffiti”.

