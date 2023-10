Tesla ha lanciato per la prima volta in assoluto le sue speciali pellicole protettive per le Tesla Model 3 e Model Y negli Stati Uniti, offrendo ai suoi clienti sette nuovi colori per la berlina e il crossover completamente elettrici dell’azienda.

Si tratta di una soluzione studiata da questo popolare produttore di auto elettriche per fornire agli utenti un sistema per prevenire graffi e proteggere (ovviamente nei limiti del possibile) il look del proprio veicolo.

Una comoda novità per i clienti Tesla

Ecco come il popolare produttore statunitense descrive questa pellicola:

Avvolgi la tua Model 3 o Model Y in una delle nostre confezioni colorate premium, disponibili solo tramite Tesla. Disponibile in sette colori esclusivi, questa pellicola autoriparante a base di uretano protegge la vernice sottostante da scheggiature, graffi e difetti.

Queste sono le alternative offerte agli utenti e i relativi prezzi:

Satin Stealth Black – 7.500 dollari

Slip Grey – 7.500 dollari

Glacier Blue – 8.000 dollari

Satin Rose Gold – 8.000 dollari

Forest Green – 8.000 dollari

Satin Ceramic White – 8.000 dollari

Crimson Red – 8.000 dollari

Tesla precisa che il prezzo di acquisto include il costo dei materiali e dell’installazione e che gli attuali centri assistenza partecipanti includono quelli di West Covina e Carlsbad, in California.

Pare che Tesla stia utilizzando questa strategia per offrire più colori ai clienti senza dover aggiornare i centri di verniciatura nelle sue fabbriche statunitensi.

Ricordiamo che il popolare produttore di auto ha un impianto di verniciatura di livello mondiale in Germania nella Gigafactory di Berlino e lo scorso anno Elon Musk ha dichiarato che solo quella fabbrica è grado di produrre colori come Quicksilver e Midnight Cherry Red.

Tesla ha anche precisato che questo programma di verniciatura verrà applicato a Tesla Model 3+ e Model Y+, che sono le versioni aggiornate e più recenti delle sue due auto.

Potrebbe interessarti anche: aggiornamenti Tesla tuttofare, migliorate anche le fotocamere delle auto