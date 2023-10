Parliamo ancora di notebook e delle promozioni in corso alla Festa delle Offerte Prime per segnalarvi quattro portatili in offerta sotto quota 500 euro che potrebbero rappresentare una valida opzione per aggiornare il PC di casa o, in alternativa, il computer che i vostri figli utilizzano per studiare, navigare e svagarsi (escludiamo il gaming per adesso). Si tratta di un segmento di mercato, quello dei notebook sotto i 480-500 euro, che nella maggior parte dei casi prevede modelli quasi esclusivamente con grafica integrata, questo a meno di non scendere a compromessi e acquistare un prodotto datato che, dati alla mano, avrebbe prestazioni in linea con una GPU integrata di ultima generazione. In questo caso però, con la Festa delle Offerte Prime possiamo sfruttare le promozioni attive e acquistare modelli di fascia leggermente superiori, o magari più recenti, a prezzi che come vedremo sono sotto questa fascia di prezzo.

Notebook economici in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Iniziamo dal modello più potente e costoso tra quelli che abbiamo scelto, l’ASUS Vivobook 16X, equipaggiato con un display 16″ WUXGA (1920x1200P) Anti-Glare e caratterizzato da un design semplice senza fronzoli. A bordo troviamo un validissimo processore AMD Ryzen 5 5600H (con Boost a 4,4 GHz) abbinato a 8GB di memoria RAM e un SSD PCI-E da 512 GB per lo storage; niente grafica dedicata, tuttavia il chip integrato Radeon Vega 7 permette di cimentarsi in qualche gioco a dettagli bassi, senza esagerare con la risoluzione. Il Vivobook 16X è un notebook con Windows 11 Home e offre buone doti di connettività (WiFi AX) oltre alle varie soluzioni software (MyASUS in primis) e tutti gli accorgimenti ASUS per qualità costruttiva e sistema di dissipazione. Vi lasciamo con qualche dato fisico: le dimensioni sono pari a 35,84 x 24,77 x 1,99 centimetri, il peso arriva invece a 1,88 chilogrammi. ASUS Vivobook 16X si può acquistare in offerta a 494 euro invece che 699 euro.

Il secondo portatile che vi proponiamo, decisamente più economico, è l’HP 15s, un classico se mirate a una macchina semplice e senza troppe pretese che possa svolgere tranquillamente i vostri compiti quotidiani. Il modello HP è equipaggiato con un display da 15,6″, un pannello IPS antiriflesso con risoluzione FHD e una luminosità massima di 250 nit. Il resto della configurazione prevede poi 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, mentre più in generale la piattaforma è affidata a Intel con un processore Core 11a gen, nel dettaglio un Core i3-1115G4 (2 core/4 thread) con grafica integrata UHD. La dotazione hardware in rapporto al prezzo, che ora vedremo, è buona: c’è il WiFi, lettore SD, Webcam HD, senza dimenticare il supporto per la ricarica veloce e un’autonomia dichiarata in oltre 9 ore (in base all’utilizzo). HP 15s è un notebook compatto, 1,79 cm di spessore per 1,69 Kg, attualmente è in offerta a 349,99 euro invece che 599,99 euro.

Scendiamo ancora di prezzo e passiamo a un Chromebook, nel dettaglio l’ASUS Chromebook Flip CX1400FKA, un convertibile da 14″ che sposa il sistema operativo ChromeOS e una piattaforma hardware basata su tecnologia Intel, per la precisione un Intel Celeron N4500 con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, purtroppo eMMC (qualche compromesso lo si deve accettare). Il chromebook convertibile di ASUS ha un design gradevole, utilizza uno chassis solido e un pannello FHD da 14″ con supporto touch. A bordo non mancano WiFi AX, Bluetooth e quattro porte USB 3.0, la batteria invece ha una capacità di 42 WHr; chiudiamo con i dati relativi a dimensioni e peso: 32,65 x 22,88 x 1,86 cm per 1,63 Kg. ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è in offerta a 249 euro invece che 399 euro.

Chiude questa breve selezione un notebook pensato per quella fascia d’utenza che guarda esclusivamente al budget, parliamo del Lenovo IdeaPad 1, sistema con Windows 11 che punta ancora una volta su Intel Celeron, questa volta con la variante più economica Celeron N4120. La proposta Lenovo utilizza un display 14″ FHD, sempre di tipo IPS, garantendo quantomeno buoni angoli di visuale visto che la copertura degli spazi colore non sarà il massimo; rimanendo in ambito hardware, Lenovo propone 4 GB di RAM (pochi) e un’unità eMMC da 128 GB, in sostanza i due elementi che determinano insieme alla CPU il prezzo finale di questo portatile. Lenovo IdeaPad 1 è disponibile in offerta a soli 210 euro invece che 349 euro.

Potrebbe interessarti anche Schede video alla Festa delle Offerte Prime di Amazon: ecco le migliori offerte, Assembliamo una build gaming grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon e Migliori notebook 13 pollici di Ottobre 2023: ecco i nostri consigli

Per non perderti le offerte migliori sulla tecnologia non dimenticarti di iscriverti al nostro canale Telegram prezzi.tech: ecco il link diretto.