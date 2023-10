Tra le moltissime promozioni in corso alla Festa delle Offerte Prime troviamo un’ampia gamma di prodotti rivolti al mondo dei computer, non solo con preassemblati desktop e notebook, ma anche per componenti, periferiche e accessori; in questi rientrano anche i monitor e in particolare i modelli rivolti al mondo gaming, sempre più richiesti e, finalmente, con prezzi sicuramente più accessibili rispetto a qualche anno fa. Abbiamo già avuto modo di parlare di monitor in sconto alla Festa delle Offerte Prime, in questo caso però vogliamo segnalarvi sei prodotti secondo noi molto validi che si possono acquistare tra oggi e domani con ottimi sconti rispetto al listino Amazon.

I prodotti selezionati spaziano dalla fascia bassa ai monitor più costosi e performanti, il tutto sempre tenendo conto di quello che può essere il migliore compromesso prezzo/prestazioni, senza dimenticare la qualità e l’estetica.

Festa delle Offerte Prime: ecco i migliori monitor gaming che abbiamo selezionato

Partiamo subito con due prodotti entry-level, una soluzione che raccomandiamo a chi non ha particolari pretese e, soprattutto, un budget molto limitato. Si tratta del Samsung S31C (S24C312), display equipaggiato con un pannello LED IPS con diagonale da 24 pollici e risoluzione FHD, ossia 1920×1080 pixel. Diagonale a parte, il monitor targato Samsung potrebbe andare più che bene per molti utenti “standard”, non richiede grosse risorse alla GPU con i suoi 1080P e ha una frequenza di aggiornamento a 75 Hz con supporto AMD Free-Sync; guardando alla tecnologia IPS invece, non ci sorprende il tempo di risposta GtG pari a 5 millisecondi (non ultima generazione quindi), bilanciato però da buoni angoli di visione (178°/178°).

In linea di massima siamo di fronte a un “monitor da battaglia”, con valori di luminosità e contrasto adeguati alla fascia di mercato occupata (200 cd/m2 – 1000:1); a parte questo, bisogna comunque segnalare il design con cornici sottili su tre lati, piuttosto pulito ed elegante, oltre alle funzionalità Flicker Free, Eye Saver e Game Mode. Il Samsung S31C (S24C312) si può acquistare a 89,90 euro invece che 209 euro. Rimanendo su questa cifra, senza scendere troppo con la qualità, vi segnaliamo anche l’AOC 24B2XH che ha caratteristiche molto simili, mancando sostanzialmente il supporto con AMD FreeSync. La proposta AOC offre quindi un pannello IPS da 24 pollici, sempre Full-HD con frequenza di aggiornamento a 75 Hz; come per il Samsung non manca il supporto VESA 100, mentre per l’input video troviamo HDMI 1.4 e una “vecchia” D-SUB. AOC 24B2XH si può acquistare in offerta a 89,99 euro invece che 146 euro.

Salendo di fascia, passiamo a un buon monitor per giocare a 1080P ad alto refresh-rate, parliamo di LG 24GN65R UltraGear Gaming, monitor in realtà molto conosciuto grazie a un buon rapporto prestazioni/prezzo. Riguardo le dimensioni rimaniamo sui 24 pollici, la tecnologia è IPS ma il pannello è HDR 10 e nettamente superiore ai prodotti visti sopra grazie a un tempo di risposta di 1 ms e frequenza di aggiornamento a 144 Hz con AMD FreeSync Premium. Molto bello anche per quanto concerne l’estetica, il monitor LG supporta la modalità Pivot e offre uno stand ergonomico, senza dimenticare l’input HDMI 2.0 e Display Port 1.4. LG 24GN65R UltraGear si può acquistare a soli 129,99 euro invece che 239 euro.

Per chi punta al gaming a 1440P consigliamo di rimanere in casa LG perché in offerta c’è anche l’LG 27GR75Q UltraGear da 27 pollici, sempre con pannello IPS HDR 10, ma questa volta con una risoluzione 2560×1440 pixel, tempo di risposta 1 ms e frequenza di aggiornamento sino a 165 Hz con doppio supporto AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync. Su questa fascia il monitor LG ha pochi rivali per prezzo e con la promozione della Festa delle Offerte Amazon si porta a casa con 229,99 euro invece che 379 euro.

Un’alternativa, molto valida a quella sopra, ma con pannello curvo, potrebbe essere il Samsung Odyssey G5 (C32G53), un bel monitor da 32″ con curvatura 1000R, un pannello di tipo VA con risoluzione 2K (2560x1440P) e rapporto di contrasto 2.500:1. Il monitor Samsung, caratterizzato dal classico design della serie Odyssey, è HDR 10 e oltre a un tempo di risposta di 1 ms (MPRT) vanta un refresh a 144 Hz, oltre a supporto FreeSync Premium e connessioni HDMI e Display Port; il prezzo è buono, si può acquistare in offerta a 259,99 euro invece che 399 euro. Chiudiamo con due monitor 4K a cui aggiungiamo una terza opzione intermedia per bilanciare il tutto. Partiamo da un prodotto top in forte sconto, parliamo del Benq Mobiuz Ex3210U, un vero monitor IPS 4K da gaming con diagonale da 32 pollici e refresh a 144 Hz; il display ha un tempo di risposta pari a 1 ms, è certificato HDR 600 ed è compatibile con VRR (per PS5). C’è anche il telecomando, senza contare il design curato nei minimi particolari con cornici sottili sui lati. Il Benq Mobiuz Ex3210U è in offerta a 748,99 euro invece di 1.328,85 euro, un vero affare per chi ha tale budget da investire.

La seconda opzione va nella direzione opposta, mirando a contenere il budget; si tratta dell’MSI G321CUV, monitor curvo 31.5″ con pannello VA 4K UHD che vanta angoli di visione sino a 178° e un tempo di risposta di 1 ms (sempre MPRT). Il refresh di 60 Hz in questo caso non lo rende adatto ai giochi ad alto frame-rate, ma rimane un ottima soluzione per chi cerca un’esperienza dettagliata e immersiva nei giochi. MSI G321CUV è attualmente in offerta a 256 euro invece che 583 euro. Nella fascia di prezzo intermedia dei due modelli visti sopra, chiude questa carrellata un altro monitor gaming puro, l’ASUS TUF Gaming VG28UQL1A. In questo caso si scende con le dimensioni a 28 pollici, ma il pannello è un IPS Fast da 1 ms (GtG) con refresh a 144 Hz e soprattutto compatibile sia con NVIDIA G-Sync che AMD FreeSync (VRR per essere chiari). La proposta ASUS offre anche diverse regolazioni dello stand oltre a essere certificato DisplayHDR 400, insomma ha tutto quello che ci serve per giocare al top con le ultime schede grafiche (incluso HDMI 2.1). ASUS TUF Gaming VG28UQL1A è in offerta a 588,90 euro invece che 899 euro.

