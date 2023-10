Kalypso Media ha annunciato il seguito della storica serie di giochi stealth Commandos nata alla fine degli anni 90. Commandos: Origins riporta il giocatore alle origini del genere delle tattiche in tempo reale e ai giorni in cui il Berretto Verde Jack O’Hara e i suoi cinque compagni si incontrarono per formare la famigerata unità d’élite impegnata nella lotta contro la crescente occupazione nazista che minaccia il mondo.

Commandos: Origins mantiene l’impostazione di gioco con la visuale dall’alto e l’impegnativo gameplay tattico in tempo reale dove sarà cruciale sfruttare al meglio le abilità uniche dei sei Commandos: Jack O’Hara “il berretto verde”, Thomas “lo zappatore” Hancock, Francis T. “il Cecchino” Woolridge, Samuel “l’Autista” Brooklyn, James “il Marine” Blackwood e Rene “la Spia” Duchamp.

Commandos: Origins arriverà nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, incluso Game Pass

Il gioco prevede di affrontare più di 10 missioni in ambienti storicamente autentici della Seconda Guerra Mondiale, Dalle ghiacciate pianure dell’Artico ai vasti deserti dell’Africa, dalle coste occidentali dell’Europa al fronte orientale.

Previous Next Fullscreen

Gli ambienti dettagliati, vari e interattivi offrono molteplici approcci per raggiungere l’obiettivo attraverso controlli precisi e intuitivi che permettono di coordinare azioni complesse simultaneamente per evitare di far scattare l’indimenticabile “Alarm!”.

Commandos: Origins arriverà nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, incluso Game Pass. Le modalità di gioco previste sono giocatore singolo, multigiocatore online e locale.

Potrebbe interessarti: Migliori notebook gaming di Ottobre 2023, ecco i nostri consigli