Da oggi, 3 ottobre 2023, è possibile acquistare i nuovi Surface di Microsoft, la famiglia di laptop presentata quasi una settimana fa in occasione di un evento svoltosi a New York in cui l’azienda ha parlato anche di varie novità software legate all’intelligenza artificiale e a Windows 11.

Sono dunque disponibili in Italia Microsoft Surface Laptop Go 3, Surface Laptop Studio 2 e Surface Go 4 Business (per le aziende), portatili che partono da 909 euro per superare abbondantemente anche quota 3.000 euro a seconda delle configurazioni. Per tutti i dettagli e le specifiche tecniche della nuova serie Surface rimandiamo al nostro articolo dedicato, mentre qui ci soffermiamo brevemente su prezzi e varianti disponibili sul nostro mercato.

Prezzi e versioni dei nuovi Microsoft Surface 2023

Microsoft Surface Laptop Go 3

Microsoft Surface Laptop Go 3 è il più leggero (poco più di 1 kg) ed economico della serie, un notebook dotato di uno schermo touch da 12,4 pollici con risoluzione 1536 x 1024 pixel e proporzioni di 3:2.

Monta un processore Intel Core di dodicesima generazione, un i5-1235U, affiancato da una scheda grafica integrata Intel Iris Xe. A bordo c’è un’unità SSD da 256 GB e opzioni di memoria RAM da 8 o 16 GB di tipo LPDDR5.

Come anticipato, Microsoft Surface Laptop Go 3 costa 909 euro, prezzo relativo alla versione più economica con 8 GB di RAM; il modello con 16 GB di RAM costa invece 1.159 euro. Si può acquistare sullo store di Microsoft, o dai rivenditori terzi come Unieuro (link al modello da 8 GB e link al modello da 16 GB) e, probabilmente, sarà disponibile presto anche su Amazon.

Microsoft Surface Laptop Studio 2

Microsoft Surface Laptop Studio 2 è un dispositivo più costoso e professionale, dotato di uno schermo touch da 14,4 pollici con risoluzione 2400 x 1600 pixel e formato 3:2.

Qui troviamo la generazione successiva di processori Intel, la tredicesima, in questo caso una versione appartenente alla serie H, più potente rispetto alla U di Laptop Go 3: la i7-13700H basata su Intel Evo nello specifico. Presente anche una scheda grafica dedicata, la NVIDIA GeForce RTX 4050, tuttavia riservata alle configurazioni più ricche; la versione più economica monta invece una GPU integrata Intel Iris Xe.

Per il resto, Microsoft Surface Laptop Studio 2 è disponibile con 16 o 32 GB di RAM LPDDR5x e con opzioni SSD di quarta generazione da 512 GB o da 1 TB. Presente anche la tecnologia Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3.

Questione prezzi, si parte da 2.259 euro per la versione base 16 – 512 GB senza GPU dedicata, per arrivare ai 3.219 euro per la configurazione più ricca con RTX 4050, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB; fra le due c’è anche l’opzione intermedia da 2.739 euro, con la medesima scheda grafica ma con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Tutte e tre le configurazioni di Microsoft Surface Laptop Studio 2 si possono acquistare sullo store di Microsoft, ma a breve dovrebbero essere disponibili anche su Amazon e altri rivenditori terzi.

Microsoft Surface Go 4 Business e Hub 3

Questo dispositivo, un 2-in-1 dedicato esclusivamente al mercato aziendale, è invece disponibile già dal giorno della presentazione, dal 21 settembre scorso. Pertanto Microsoft non ha annunciato i prezzi di Surface Go 4 Business, essendo acquistabile soltanto dalle aziende che ne fanno richiesta.

Lo stesso discorso dovrebbe valere anche per Microsoft Surface Hub 3, una sorta di lavagna smart da 50 o 85 pollici pensata soprattutto per presentazioni e utilizzi lavorativi, di cui l’azienda non ha riportato al momento nessuna indicazione riguardo a disponibilità e prezzi.

