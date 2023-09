Il robot umanoide di Tesla sta facendo importanti progressi da quando è stato presentato nel 2021. Nel nuovo video appena condiviso dalla società la creatura di Elon Musk ora appare più capace e non solo nelle attività puramente operative.

Nel breve video la società mostra che l’androide Optimus ora è più consapevole dei propri arti rispetto allo spazio circostante e lo dimostra riordinando dei lego con una certa disinvoltura, anche quando qualcuno prova a infastidirlo.

Il robot Optimus di Tesla ora fa anche stretching e yoga

Alla fine della clip Optimus assume alcune pose per dare una dimostrazione delle sue capacità in termini di equilibrio, reggendosi su una gamba sola in posizione di stretching e Namaste.

Rispetto a quanto visto all’AI Day dell’anno scorso si vedono dei progressi, tuttavia possiamo aspettarci che tra qualche giorno Elon Musk mostrerà qualcosa di più del suo robot, quando la società terrà l’annuale evento Tesla AI Day.

Durante l’evento la società parlerà anche dei progressi compiuti nel campo della guida autonoma e dell’intelligenza artificiale, visto che sono aspetti comuni per vari prodotti dell’azienda. Ecco il video che mostra Optimus in azione.

