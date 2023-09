Con un piccolo ritardo sulla tabella di marcia, se così possiamo definirlo, Google sembra finalmente aver dato il via libera a ChromeOS 117, l’ultima versione del sistema operativo dell’azienda di Mountain View che è alla base dei Chromebook. La scorsa settimana infatti, l’aggiornamento ChromeOS 117 era stato disponibile solo per un numero limitato di dispositivi ChromeOS, mentre da oggi pare che la maggior parte dei Chromebook possa effettuare il passaggio all’ultima versione. Secondo quanto riportato dai colleghi di cros.tech, questo “ritardo” è da attribuire solo a una questione di “età” e configurazione hardware dei vari modelli; per farla breve, ChromeOS 117 era stato reso disponibile inizialmente solo per i dispositivi identificati come futuri “Chromebook Plus”, il tutto però senza una reale motivazione/spiegazione.

Detto questo, torniamo alle novità di ChromeOS 117 che sono diverse e abbastanza interessanti, partendo dall’implementazione nativa di Material You (ne abbiamo parlato qui), passando quindi a un restyling grafico, ma anche per altri aggiornamenti dedicati a Google Foto e Google Meet; unica nota che evidenziamo subito, sembra non essere arrivato il tanto atteso supporto RGB Multi-zona per le tastiere gaming RGB (maggiori dettagli sul nostro articolo).

Le novità di ChromeOS 117

Come anticipato sopra, una delle novità di rilievo di ChromeOS 117 è sicuramente il restyling apportato con Material You che, a differenza del passato, è ora una funzionalità abilitata di default in ChromeOS senza bisogno di andare a cercare l’apposito flag. Si tratta di un aggiornamento che non riguarda solo l’estetica generale dell’interfaccia, ma che si estende a tutte le app di sistema (calendario, app File, diagnostica ecc), il tutto per cercare di offrire un’esperienza coerente e più ordinata a livello di colori in tutto il sistema operativo. Grazie alle opzioni introdotte da Material You, l’utente può impostare uno sfondo e scegliere la tavolozza dei colori preferita, ricevendo in sostanza un cambio di grafica a ogni modifica dello sfondo, come succede su Android per essere chiari. Tale implementazione risolve inoltre un vecchio e fastidioso problema di ChromeOS relativo alla scarsa funzionalità delle notifiche a pila; in ChromeOS 117 troviamo invece le notifiche suddivise e organizzate in modo ordinato nel proprio posto nella barra delle applicazioni, migliorando quindi funzionalità ed estetica.

ChromeOS 117 consente poi agli utenti di utilizzare le proprie immagini da Google Foto o dagli album condivisi e incorporare altre immagini da album online nel selettore di sfondi. Ultima non per importanza, la possibilità offerta agli utenti di partecipare alle chiamate di Google Meet direttamente dal widget del calendario di ChromeOS. Un semplice clic sul giorno e sull’evento apre il pulsante Partecipa, portando direttamente alla chiamata in una nuova finestra; questa novità elimina tra le altre cose la necessità di accedere a Google Calendar in un’app o sul Web, semplificando se vogliamo il processo di partecipazione alle riunioni. Ribadiamo che ChromeOS 117 dovrebbe essere disponibile per tutti da oggi, per ricevere l’aggiornamento basta recarsi su Impostazioni > Informazioni su ChromeOS > Controlla aggiornamenti e cliccare per aggiornare il sistema operativo.

