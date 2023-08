I Chromebook gaming non sono più un miraggio, i primi esemplari hanno fatto la loro comparsa già lo scorso anno con brand come HP e ASUS, lontani ancora da quello che può offrire un classico notebook da gioco Windows in termini di potenza bruta, ma sicuramente in continua crescita se guardiamo ad esempio al cloud gaming.

Lasciando da parte la componente hardware, che comunque è migliorata esponenzialmente soprattutto sul versante display, l’evoluzione dei Chromebook passa anche per l’integrazione e il supporto all’illuminazione RGB, anche questa implementata sui primi prodotti svelati nel 2022 con ulteriori e interessanti novità che dovrebbero arrivare già sulle prossime versioni di ChromeOS. Questo è quanto suggerisce il recente report dei colleghi di chromeunboxed in riferimento alla versione ChromeOS 117 attualmente disponibile solo per gli sviluppatori, ma a quanto pare abbastanza promettente.

I Chromebook con supporto RGB multi-zona arriveranno presto

Andando nel dettaglio, sarebbero due le funzionalità a disposizione, Multi-Zone RGB Keyboard Customization ed Experimental RGB Keyboard Patterns Support, quest’ultima ancora non funzionante e in fase di testing. Come facilmente si può intuire, Multi-Zone RGB Keyboard Customization permette di gestire l’illuminazione RGB della tastiera del Chromebook con possibilità di avere diverse zone indipendenti e multi-colore; di base i Chromebook avranno quattro zone RGB (o cinque come ad esempio l’HP Dragonfly Pro), ognuna di queste potrà essere personalizzata con colori diversi e possibilità di impostare degli effetti predefiniti come può essere il classico arcobaleno.

La seconda opzione, ricordiamo non ancora disponibile, Experimental RGB Keyboard Patterns Support, dovrebbe permettere sostanzialmente di mappare a nostro piacimento le varie zone della tastiera, decidendo quindi anche le dimensioni delle varie zone; tale funzionalità non sarebbe riservata solo alla tastiera dei Chromebook in commercio o futuri, ma molto probabilmente sarà estesa alle tastiere da gioco esterne per Chromebook di cui si parla già da tempo.

A breve quindi potremo vedere i Chromebook gaming (e non) creare quegli effetti di luce particolari e vibranti che si possono apprezzare già da qualche anno sui portatili da gioco Windows. Tra le altre cose, l’integrazione di queste nuove funzionalità per la gestione RGB garantirà di facilitare la gestione dell’illuminazione sui Chromebook senza l’ausilio di software terzi, plug-in o driver, spesso un punto dolente per le soluzioni Windows vista l’invasività di alcune utility proprietarie.

Potrebbe interessarti anche: Migliori Chromebook di Luglio 2023: ecco i nostri consigli