Sono passati diversi anni da quando sono arrivati sul mercato i primi Chromebook e da quel momento Google non ha mai smesso di lavorare per migliorare quanto offerto ai propri utenti; che piaccia oppure no ChromeOS ha fatto passi da gigante nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi.

I punti di forza dei Chromebook sono diversi e, anche se tutto dipende sempre dalle esigenze dell’utente, questi dispositivi si sono ritagliati una grossa fetta nel mercato dell’istruzione a livello mondiale, venendo adottati da svariate realtà scolastiche.

I laptop mossi da ChromeOS sono ad oggi il dispositivo numero 1 nel settore dell’istruzione primaria e secondaria in tutto il mondo, motivo per cui Google ha deciso di andare incontro a queste realtà (ma anche agli utenti comuni) estendendo il supporto software a 10 anni.

I Chromebook riceveranno 10 anni di aggiornamenti software automatici

Tra i vari sistemi operativi desktop ChromeOS è probabilmente uno dei più sicuri, non solo perché viene preso di mira meno dai criminali informatici, ma anche e soprattutto per il lavoro che Google fa dietro le quinte, rilasciando con cadenza mensile sempre nuovi aggiornamenti che mantengono i Chromebook al sicuro dalle insidie della rete.

Finora i Chromebook più recenti vantavano un supporto software di 8 anni ma, nella giornata di oggi, Google ha annunciato l’intenzione di prolungare la vita di questi dispositivi di altri 2 anni, portando il supporto software ad un totale di 10 anni, molto più di quanto offre oggi qualsiasi altro sistema operativo.

A partire dal prossimo anno tutti i Chromebook rilasciati dal 2021 in poi riceveranno automaticamente 10 anni di aggiornamenti (dal momento della produzione) ed è già possibile controllare se il vostro dispositivo potrà beneficiare della nuova politica visto che, a quanto pare, nella pagina dedicata alla politica di aggiornamento automatico le date sembrano essere già state aggiornate.

Inoltre, anche se al momento non è ben chiaro come, Google rassicura gli utenti possessori di Chromebook rilasciati prima del 2021 e già in uso, “gli utenti e gli amministratori IT avranno la possibilità di estendere gli aggiornamenti automatici a 10 anni dal rilascio della piattaforma (dopo aver ricevuto l’ultimo aggiornamento automatico)”.

Insomma si tratta di un’ottima notizia che farà sicuramente felice ogni utente possessore di un Chromebook, ma Google non si ferma qui, l’azienda ha infatti annunciato anche un maggiore impegno nei confronti delle istituzioni scolastiche che utilizzano i laptop mossi da ChromeOS: la società si impegna a migliorare il programma di riparazione dei Chromebook, aiutando le scuole a reperire le componenti necessarie e le guide per effettuare gli interventi anche in autonomia.

Infine Google guarda anche all’ambiente, oltre infatti all’impegno con i vari brand produttori per aumentare l’utilizzo di materiali riciclati, nei prossimi mesi verranno implementate alcune funzionalità a basso consumo energetico: “La ricarica adattiva aiuterà a preservare la salute della batteria, mentre il risparmio energetico ridurrà o disattiverà i processi ad alta intensità energetica.”

