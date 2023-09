Microsoft si prepara a portare un nuovo e interessante aggiornamento sul suo amato browser Microsoft Edge, giunto oramai alla versione 117 (qui tutte le novità) e pronto ora per integrare un rinnovato strumento per catturare screenshot. La nuova funzionalità di cattura, già disponibile per i tester, amplia le funzionalità del browser Microsoft con opzioni di modica avanzate e non solo, affiancandosi a un altro strumento introdotto dall’azienda il mese scorso che invece era pensato per gestire meglio la cronologia (maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato).

Microsoft Edge permetterà di modificare e personalizzare meglio gli screenshot

Il nuovo strumento di screenshot che arriverà su Microsoft Edge (con un futuro aggiornamento) sarà una funzionalità a sé stante e consentirà agli utenti di acquisire e modificare screenshot di pagine Web o dell’intero schermo. Microsoft Edge Screenshots, nome semplice, non rappresenta una novità assoluta, ma i miglioramenti/accorgimenti apportati a questa funzionalità da Microsoft sono diversi.

Si parte con una funzionalità di zoom avanzata dell’area da acquisire che consente di effettuare selezioni molto precise col mouse perfette al pixel. Una volta catturato lo screenshot poi, l’utente avrà a disposizione diverse opzioni di modifica come strumenti per il disegno di forme, frecce, disegno libero, gestione colore ecc; ma non è tutto, sarà anche possibile aggiungere dei testi o applicare un effetto mosaico per coprire una parte dello screenshot oppure censurare dei particolari contenuti di una pagina web. Altra nota positiva, la schermata di modifica di Microsoft Edge Screenshots si apre direttamente nella pagina web e non in una nuova finestra come al passato, velocizzando quindi il processo e rendendo l’applicazione più rapida.

Come si abilita il nuovo strumento screenshot in Microsoft Edge

Non essendo ancora una funzionalità ufficiale e definitiva del browser, il nuovo strumento di screenshot introdotto da Microsoft è nascosto nella pagina di configurazione di Edge. Se volete provarlo ecco come si abilita:

Inserite edge://flags nella barra degli indirizzi di Edge

Utilizzate la barra di ricerca nella parte superiore della pagina per cercare Screenshot di Microsoft Edge

Cliccate sul menu a discesa per impostare Abilitato

Premete Riavvia nella parte inferiore della finestra del browser

Al riavvio del browser lo strumento screenshot sarà visibile accanto a quello vecchio nel menu contestuale di Edge

In alternativa comunque si può abilitare Microsoft Edge Screenshot con la configurazione Ctrl + Maiusc + S sulla tastiera

Microsoft Edge Screenshots dovrebbe arrivare molto presto, potremmo già vederlo sul versione 118 di Microsoft Edge, per alcuni una sorta di premio di consolazione dopo che la stessa Microsoft ha rimosso la più utile Web Select; ricordiamo infatti che quest’ultima permetteva di selezionare il contenuto di pagine Web, comprese le tabelle, mantenendo inalterata la formattazione in modo da poterlo incollare facilmente su un documento o un blocco note.

Potrebbe interessarti anche Windows 11 23H2 arriverà il 26 settembre: ecco tutte le novità di Microsoft, Non solo IA; Microsoft lancia i nuovi Surface Laptop Studio 2, Go 3, Go 4 e Hub 3 e Licenza Windows 11 Professional DVD OEM a 119 euro su Amazon